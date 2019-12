“Masterclass: Bike Manager”, il corso di formazione completo

Il cicloturismo è un mondo complesso ma è anche un’opportunità di business. Da un lato ci sono gli investimenti statali che vedono nel turismo a pedali un asset strategico e dall’altra un numero sempre crescente di turisti che vorrebbero poter attraversare il nostro Paese in bicicletta. Nel mezzo, a fare da tramite tra i vari attori del sistema cicloturismo, c’è lui: il Bike Manager.

Chi è il Bike Manager? Una figura complessa, che deve gestire sia l’incoming dei cicloturisti che allacciare rapporti con ristoranti, hotel e negozi di bici per creare una rete di servizi ad hoc per i propri clienti. Il Bike Manager deve conoscere le bici, il cicloturismo, deve saper amministrare la propria attività, occuparsi del marketing e della promozione, tenere i contatti con gli enti del territorio e saper anche far pedalare i propri clienti.

Per formare i Bike Manager di domani, noi di Bikeitalia abbiamo creato un Masterclass apposito.

Il corso “Masterclass: Bike Manager” è un corso di 7 giorni pensato per chi vuole avviare un’attività nel mondo del cicloturismo e desidera acquisire conoscenze specifiche in gestione della flotta, implementazione di noleggi, rapporti con gli enti pubblici, gestione delle uscite e allenamenti dei clienti e conoscere a fondo il mondo del cicloturismo. Il corso è composto da diversi moduli per offrire una formazione trasversale e completa per chi vuole affrontare il settore del cicloturismo con competenza e professionalità.



Il corso è aperto a massimo 6 persone.

Il corso è pensato per chi vuole trasformare la propria idea e passione in un’attività commerciale vera e propria, per cui il taglio è pensato per essere pratico e operativo in ogni parte del corso. Ogni corsista, durante lo svolgimento del corso dovrà immaginare la propria attività ed effettuare un business plan base, che verrà poi analizzato e discusso nel corso della giornata finale.

Nei 7 giorni di formazione presso la nostra scuola di Monza si parlerà di:

Giornata 1: Business del cicloturismo

Giornata 2: Ebike e bike check up

Giornata 3: Meccanica di bici e manutenzione della flotta

Giornata 4: Allenamento, biomeccanica e nutrizione

Giornata 5: Accompagnamento cicloturistico

Giornata 6: Simulazione di accompagnamento

Giornata 7: Gestione amministrativa e Marketing per il cicloturismo

Approfondimento online: success story con interviste

Il corso è rivolto a:

Operatori del turismo che vogliono destagionalizzare l’offerta

Gestori di flotte che vogliono aumentare il bacino di clienti

Appassionati di bici che vogliono trasformare la propria passione in un lavoro

Per informazioni e per iscriverti visita la pagina del corso.