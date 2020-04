Coronavirus, Shimano intervista i grandi del ciclismo su Facebook e Instagram

10 Aprile 2020

Le gare in calendario sono rinviate a data da destinarsi, la stagione 2020 è ferma a causa del Coronavirus e gli atleti sono costretti a casa: per tutti i tifosi del ciclismo Shimano lancia un programma di interviste in diretta con grandi nomi che hanno già confermato la loro partecipazione alle dirette Facebook e Instagram.

Un microfono, una piattaforma social e tanta voglia di raccontarsi per far sentire la propria voce ma dare anche un momento di svago e di serenità a tante persone, appassionate di due ruote, che stanno trascorrendo le loro giornate lontano dalla bicicletta e senza nessuna competizione da poter seguire.







Marco Cittadini e Marco Aurelio Fontana

Sono tanti i big del ciclismo che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa Shimano Live Talk Stories con interviste dal vivo via social: il vincitore di tappe dello scorso Tour de France (2019) nonché portatore di Maglia Gialla Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), Theo Bos, medaglia d’argento olimpica in pista, Leon van Bon, vincitore di storiche tappe al Tour de France e alla Vuelta a España, Paolo Bettini, Campione Olimpico e due volte Campione del Mondo.

E tante altre novità che si potranno vedere sulla pagina Facebook di Shimano Road dove saranno presentate l’intervista dal vivo con il capo delle performance del Team Jumbo-Visma, Mathieu Heijboer, seguita dal direttore sportivo del Team Ineos Servais Knaven e dalla campionessa di ciclocross de Team Alpecin-Fenix, Ceylin del Carmen Alvardo.

Marco Cittadini e Paolo Bettini

Le sessioni live sono completamente interattive, offrendo agli spettatori la possibilità di partecipare e di porre tutte le domande che avrebbero sempre voluto fare a un ciclista professionista.

Oltre alle interviste, a diversi ciclisti verrà rilasciato l’accesso all’account Instagram di Shimano Road Cycling. Dylan van Baarle (Team Ineos), Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step), Dylan Groenwegen (Jumbo-Visma) e Petr Vakoč (Alpecin-Fenix) condivideranno le loro giornate con voi nel mese di Aprile.

Saranno anche resi disponibili dei filmati pre-registrati che verranno trasmessi su Instagram Stories con Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Philip Walsleben e Alex Richardson (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), Dylan van Baarle e Owain Doull (Team Ineos).

Ulteriori dirette con atleti e personaggi del ciclismo mondiale saranno annunciate sui canali Facebook e Instagram di Shimano nei prossimi giorni. Gli orari e le date confermate finora sono:

Venerdì 10 Aprile Insta Take Over Dylan van Baarle (in inglese)

Insta Take Over (in inglese) Domenica 12 Aprile FB Live Servais Knaven (in olandese)

FB Live (in olandese) Martedi 14 Aprile FB Live Mathieu Heijboer (in olandese)

FB Live (in olandese) Giovedi 16 Aprile FB Live Matthijs Büchli & Laurine van Riessen (in olandese)

FB Live & (in olandese) Venerdi 17 Aprile Insta Take Over Petr Vakoč (in inglese)

Insta Take Over (in inglese) Mercoledì 22 Aprile FB Live Ceylin del Carmen Alvardo (in inglese)

FB Live (in inglese) Venerdi 24 Aprile 2020 Insta Take Over Dylan van Groenwegen (in inglese)

Le sessioni sono state e saranno ospitate da Erik Van Kooten (interviste in inglese), Tom de Louw (interviste in olandese), Marco Cittadini (interviste in italiano) o Mihraç Bayindir (interviste in turco).

Commentando il programma delle interviste, Erik Van Kooten ha dichiarato: “Al momento ci manca di vivere l’entusiasmo delle corse in bicicletta ma abbiamo trovato un modo alternativo per ottenere la nostra dose di ciclismo quotidiano. Queste interviste stanno permettendo agli appassionati di avvicinarsi ai loro eroi e, a giudicare dalle prime interviste, stanno riscuotendo molto successo di pubblico”.

Le sessioni in diretta, trasmesse dal vivo su Instagram, rimarranno disponibili sulla pagina Facebook di Shimano.