“Meccanica per bici da corsa e gravel”, il corso online

27 Aprile 2020

Corso online di “Meccanica per bici da corsa e gravel” di Bikeitalia.it.

“Tra poco torneremo a pedalare”

Questa è la frase che sta accompagnando molti di noi in questi giorni tesi e lunghi, prima di conoscere come si evolverà la fase due.

Questa è la frase che noi dell’équipe di Bikeitalia.it ci ripetiamo tutti i giorni quando, ogni mattina alle 9:30, ci troviamo in un ufficio virtuale.

Dopo aver lanciato il corso online sulla meccanica della mtb, era tempo di lavorare all’altra metà del cielo: la bici da corsa. Lo abbiamo fatto e per questione di similitudine, abbiamo incluso anche le più vivaci e innovative bici del momento: le gravel.

Abbiamo ideato il corso di meccanica per bici da corsa e gravel per tutti gli amanti di questo sport, fieri possessori di una bici da corsa e di una gravel, per proseguire il percorso di realizzazione di corsi di meccanica online che abbiamo iniziato due settimane fa con il corso “Meccanica per mtb”

Il corso online di meccanica per bici da corsa e gravel è un ottimo trampolino di lancio anche per meccanici professionisti del settore, poiché le bici da corsa si sono evolute in questi anni e le gravel sono ormai una realtà consolidata e in continua espansione. Il corso si applica sia a bici da corsa con freni a pattino che con freni a disco.

Gli argomenti del nostro ultra collaudato Corso di Meccanica base 1, che dal 2015 ha visto 3500 persone nella nostra scuola di Monza sono stati rivisti e implementati adottando la chiave di lettura della bici da corsa e delle gravel, quindi il Corso di Meccanica bici da corsa e gravel che proponiamo affronta le seguenti tematiche:

Attrezzatura e prodotti, lavaggio, lubrificazione, bike check up (teoria)

L’uso della chiave dinamometrica (pratica)

I cavi e guaine per cambi e freni, comandi e leve (teoria)

Sostituzione di un cavo cambio (pratica)

Sostituzione di un cavo freno (pratica)

Deragliatori (teoria)

Regolazione deragliatori (anche Shimano WideLink) (pratica)

Freno a pattino (teoria)

Regolazione freno a pattino (pratica)

Freno a disco (teoria)

Manutenzione base freno a disco (pratica)

Trasmissione (teoria)

Catena, pacco pignoni, corone (pratica)

Pedali (pratica)

La nastratura del manubrio (pratica)

Durante il corso di formazione, tutto questo è affrontato in due fasi:

momenti di spiegazioni teoriche , con 6 video di teoria , come avviene di consueto in classe, con l’ausilio delle slide dedicate al corso

, con , come avviene di consueto in classe, con l’ausilio delle momenti di pratica visiva, ovvero la spiegazione delle operazioni viene effettuata con dei 9 video creati appositamente per questo corso al fine di rendere chiaro e alla portata di tutti lo svolgimento dell’operazione di manutenzione che si sta affrontando.

La modalità con la quale abbiamo creato questo corso di formazione rende molto più efficaci l’apprendimento e la comprensione di tutto così da poter mettere subito le mani sulla propria bici da corsa o gravel e provare a svolgere le operazioni appena apprese.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso.

Questo modulo formativo online segue la logica portata avanti da sempre all’interno della Scuola di Bikeitalia durante ogni corso di Meccanica, ovvero: “Per imparare bisogna sporcarsi le mani”.

Per maggiori informazioni vai alla pagina del corso: www.bikeitalia.it/corso