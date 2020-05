Tel Aviv pedonalizza 11 strade per favorire il commercio

20 Maggio 2020

Il sindaco di Tel Aviv, centro economico e turistico d’Israele, sostenuto da un forte mandato popolare ha deciso di chiudere al traffico 11 strade centrali della città.

Tel Aviv – Jaffa

L’iniziativa pienamente supportata dai cittadini ha lo scopo di rilanciare il commercio in 11 arterie cittadine, creando nuovi spazi per esercenti, bar e ristoranti.

La città di Tel Aviv per qualcuno è considerata la New York del Medio Oriente, dove modernità e innovazione si mischiano con la tradizione del posto. Tel Aviv è anche un luogo conosciuto per le sue immense spiagge cittadine, per essere una città giovane aperta al mondo dell’arte e per essere incubatore di diverse start up.

Le spiagge di Tel Aviv

Il sindaco Ron Huldai oltre a programmare la pedonalizzazione delle strade ha già predisposto un piano per aumentare la dotazione cittadina di arredi urbani, così non solo da andare a rimuovere auto e parcheggi dalle strade, ma anche restituendo spazio da vivere alle persone.

La scelta di Tel Aviv è mirata a riattivare il commercio locale, creando luoghi dove le persone si sentano accolte, dove si possano muovere liberamente e senza timore della presenza di auto. La pedonalizzazione pertanto è un modo per rilanciare l’attività della strada, i fronti commerciali e migliorare la qualità dell’abitare nel centro città.