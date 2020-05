“Milano cambia Giro”, flash mob in bici domenica 31 maggio

26 Maggio 2020

Il 31 maggio “Milano cambia Giro”: se non fosse scoppiata la pandemia di Covid-19, l’ultima domenica di maggio il rosa del Giro d’Italia avrebbe colorato le piazze e le strade di Milano per la passerella del vincitore della competizione ciclistica sportiva simbolo del pedalare italiano. Quest’anno è stato un maggio senza Giro, ma il 31 Piazza Duomo farà da scenario a un flash mob ciclistico, per chiedere che la città diventi a misura di bicicletta, tutti i giorni: un’iniziativa sottoscritta da tante associazioni* (elenco completo in calce all’articolo, ndr) per la promozione della mobilità sostenibile e dell’ambiente a cui anche noi di Bikeitalia abbiamo dato pieno appoggio.

L’appuntamento, a causa delle norme anti-assembramento dettate dall’ultimo DPCM del 16.5.2020 in materia di manifestazioni, dovrà essere a numero chiuso: per questo chi ha intenzione di partecipare il 31 maggio alle 17.30 in Piazza Duomo al flash mob per mandare un messaggio all’amministrazione di Milano, potrà farlo previa iscrizione al seguente link:

Il vuoto lasciato dall’appuntamento del grande ciclismo offre l’opportunità per celebrare chi la bici la usa nella sua quotidianità, per andare al lavoro o per portare i bambini a scuola, per fare consegne a pagamento o per portare un mazzo di fiori all’amato/a.

Tutti insieme, possiamo riempire quel vuoto e fare una grande festa urbana della bici di tutti i giorni, per quei cittadini di ogni sesso, età, nazionalità ed estrazione sociale che con il loro comportamento esemplare rendono più vivibile Milano.

L’emergenza sta promuovendo un rinnovato interesse all’idea di una città a misura di bici, ed è per questo che l’Amministrazione dovrebbe impegnarsi a ridisegnare la mobilità della nostra città secondo queste indicazioni:

150 km di nuove ciclabili pop up (con almeno 10 radiali e 2 circolari su scala metropolitana)

potenziamento Area C in una grande zona 20 con precedenza a bici e pedoni

forte campagna di comunicazione volta al cambio di abitudini di mobilità da parte della cittadinanza

creazione di una Consulta della bicicletta

Non solo flash mob. Con questi presupposti, il 31 di maggio invitiamo alla mobilitazione tutti i cittadini di Milano: in sella per dimostrare che se la città delle bici è ancora da fare, il popolo delle bici è già pronto a supportare un piano di azioni dell’amministrazione comunale nel segno della mobilità e di stili di vita sostenibili.

Per questo il messaggio è: “Ditelo con una rosa”. A tutti coloro che vorranno prendere parte alla mobilitazione chiediamo di inforcare la bicicletta e fare un qualsiasi percorso, sia esso di 100 metri intorno a casa vostra o di qualche chilometro su una ciclabile o in strada.

Con un’unica indicazione: munitevi di una rosa in modo da rendere visibile il vostro appoggio all’iniziativa.

Il rosa è – senza dubbio – il simbolo del ciclismo all’italiana; la rosa “rosa” simbolo di amicizia. Il fiore può essere vero, disegnato sulla maglietta, costruito con un origami e appuntato come una coccarda. L’importante è indossare una rosa.

* Associazioni e enti che hanno aderito o sostengono la mobilitazione: Milano cambia giro nasce da un’idea dell’Associazione Cure, promossa da Associazione Tumb Tumb (Super il Festival delle Periferie), FIAB Milano – Ciclobby, Legambici APS con l’adesione di Legambiente Lombardia Onlus, Circolo Reteambiente, Associazione Giacimenti Urbani, Bikeitalia, AssoBici, Milano Bike Coalition Asd, Genitori Anti Smog, Cittadini per l’aria Onlus, ciclofficina MiRaggio – Officina delle Biciclette di Casa Jannacci, La Cordata s.c.s., Casa per la Pace, Shareradio, Associazione etc – Cascina Martesana, Associazione Terzo Paesaggio