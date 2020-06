Veneto e Friuli Venezia Giulia rimborseranno le aziende bike friendly

16 Giugno 2020

L’Ente Bilaterale Veneto e del Friuli Venezia Giulia (EBVF) è l’ente bilaterale dei settori del commercio, servizi del terziario e turismo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

L’organismo ha da poco annunciato che rimborserà fino a un massimo di 400 euro le aziende che intraprenderanno delle trasformazioni volte a rendere i propri locali bike friendly.

Le iniziative pensate dall’ente includono spese di rimborso per:

L’installazione di “scatole nere” per i propri dipendenti, videoregistrazione per eventuali sinistri;

Supporti per “Porta-bici” e rastrelliere;

Ricariche/colonnine per bici elettriche;

Armadietti o spogliatoi e simili….

ed altre attrezzature simili.

Per maggiori informazioni su come aderire all’iniziativa basta accedere al sito dell’EBVF.

Certo, non possiamo evidenziare che i 400 euro siano una somma insufficiente per una trasformazione efficace ma comunque si tratta di una vera novità per il panorama italiano che sempre più si avvicina a considerare la bicicletta un vero mezzo di spostamento utile per raggiungere il proprio luogo di lavoro.

