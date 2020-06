Meccanica Base 1: da settembre 2020 il corso sarà disponibile anche di domenica

23 Giugno 2020

La quarantena, per noi di Bikeitalia, è stato un periodo strano. Da un lato ci siamo prodigati per creare i nostri corsi online, in modo da fornire comunque la possibilità ai nostri lettori di formarsi nel campo della meccanica ciclistica. Dall’altro però la Scuola di Formazione di Monza è rimasta chiusa per 3 mesi.

A fine maggio, in vista della riapertura dopo la chiusura forza, abbiamo lavorato per adattare le dinamiche della scuola alle normativa anti Covid-19: abbiamo delimitato gli spazi, fornito mascherine, guanti e igienizzante, ci siamo occupati di programmare una sanificazione quotidiana al mattino e abbiamo ridotto il numero massimo di partecipanti da 6 a 3 per garantire il distanziamento fisico in tutti gli spazi della scuola.

Questo approccio ci ha dato ragione: i corsi dell’estate sono quasi già tutti pieni e soprattutto il corso Masterclass in meccanica ciclistica è andato completamente esaurito.

La Scuola di Formazione Bikeitalia di Monza sarà aperta per tutto agosto ma dal mese di settembre 2020 introdurremo una bella novità: il corso di Meccanica Base 1 sarà disponibile anche la domenica, per venire incontro ai corsisti che non hanno possibilità di frequentarlo durante la settimana.

Si parte con il primo corso, previsto per domenica 20 Settembre. Ci sono solo 3 posti liberi: vi conviene approfittarne.