Sempre più ebike: gli Italiani vogliono risparmiare tempo negli spostamenti, ma senza fare fatica

21 Luglio 2020

Le ebike, le bici a pedalata assistita, stanno diventando mezzi di trasporto, di lavoro e di svago sempre più gettonati, più che mai in Italia (anche grazie al bonus ma non solo): il Rapporto Shimano 2020 fa il punto della situazione e indaga sullo stato di salute del settore, un comparto che in alcuni paesi europei mostra una crescita percentuale annua a doppia cifra.

Il II° Rapporto Shimano, realizzato in collaborazione con YouGov, ha coinvolto 13.000 persone in 11 paesi europei (Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Polonia) e in buona spiega l’assalto ai negozi di bici avvenuto in questi mesi di cui il bonus mobilità sarebbe solo una delle variabili in gioco.

L’Italia è infatti il Paese europeo in cui gli intervistati hanno dichiarato la maggiore propensione (30%) all’acquisto di un’ebike, ma anche quello con il minore livello (3%) di penetrazione delle biciclette a pedalata assistita nel mercato europeo.

Particolarmente interessante sono le finalità d’uso in cui emergono su tutte gli spostamenti casa-lavoro (29%) e le motivazioni da cui si evidenzia come l’ebike venga vista in particolare come lo strumento ideale per risparmiare fatica (34%), tempo (28%) e soldi (25%).

Sull’altro piatto della bilancia ci sono, invece, le motivazioni che ne frenano l’uso o l’acquisto: al primo posto c’è il costo di acquisto che viene ritenuto ancora troppo elevato dal 37% degli Italiani (42% degli uomini e 33% delle donne), mentre al secondo posto (22%) compare la mancanza di spazi per parcheggiare in sicurezza un’eventuale ebike a casa o sul luogo di lavoro.

Il tema della sicurezza è in generale un limite relativamente poco percepito in tutta Europa, ma i paesi in cui la mancanza di sicurezza stradale si fa più sentire sono la Gran Bretagna e, ovviamente, l’Italia.

Sembra ormai superata l’associazione età-pedalata assistita, secondo cui le ebike sarebbero roba da anziani: questo stereotipo viene indicato solamente dal 4% degli Italiani intervistati.

[Fonte: Shimano Steps State of the Nation ebike Report]