Concluso il primo masterclass di Bike Manager: le opinioni dei corsisti

25 Luglio 2020

Pur tra mille difficoltà causate dall’epidemia di Covid, si è concluso il primo Masterclass di Bike Manager.

Le lezioni sono iniziate con il modulo introduttivo dedicato al business del cicloturismo in cui abbiamo alternato momenti teorici a fasi di laboratorio in cui i partecipanti hanno dovuto costruire un modello di business sulla base della propria idea imprenditoriale e le peculiarità del territorio in cui avrebbero operato.

Un momento della formazione in classe nel pre-covid

Durante le due lezioni successive, i corsisti si sono cimentati nella parte dedicata alla meccanica della bicicletta, in cui hanno preso confidenza con i “ferri del mestiere” e con il concetto di manutenzione, pulizia e gestione della flotta di biciclette.

Alberto, insegnante di meccanica

Nel corso della quarta lezione, hanno affrontato i temi della fisiologia del ciclista per scoprire come si comporta il corpo umano una volta messo in connessione con una bicicletta per conoscere i rudimenti dell’alimentazione per chi pedala, dell’allenamento e del corretto posizionamento in sella.

A questo punto è intervenuto il lockdown che ci ha costretti a sospendere la formazione, ma d’accordo con i nostri corsisti abbiamo deciso di ripiegare sugli strumenti digitali. Così si è tenuto il modulo sul marketing del cicloturismo in cui abbiamo potuto raccontare tutto quello che abbiamo capito nei 7 anni di gestione di un portale come Bikeitalia.it e poi i moduli di accompagnamento cicloturistico che, pur senza la simulazione di escursione (i partecipanti hanno preferito rinunciarvi a causa delle restrizioni presenti), sembra abbiamo lasciato tutti quanti soddisfatti.

Ed è stato interessante andare a vedere le recensioni a questa prima edizione del Masterclass in Bike Manager:

La prima edizione del Masterclass in Bike Manager si è quindi conclusa e, considerando anche le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, non potremmo essere più soddisfatti. Si sta aprendo quella che probabilmente sarà ricordata come l’estate del boom del cicloturismo e siamo felici di sapere che in giro ci sono sei bike manager in più.

La prossima edizione del Masterclass in Bike Manager si terrà dal 22 al 31 ottobre e, a meno che non vengano allentate le misure per il distanziamento fisico, le classi saranno composte da sole 3 persone.

Per informazioni e iscrizioni, clicca qui: https://www.bikeitalia.it/corso/masterclass-bike-manager/