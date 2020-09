Edimburgo: in arrivo più di mille bike box per le strade della città

29 Settembre 2020

Il Comune di Edimburgo prende di petto la questione dei furti di bici in città e dell’assenza di sufficienti rastrelliere per le strade dando mandato all’azienda inglese Cyclehoop di posizionare 1.080 Bikehangar, una particolare versione di bike box.

Una bike box da 6 posti bici

Saranno 180 i moduli installati su strade residenziali, soprattutto dove lo spazio per il deposito delle biciclette non è presente in cortili o condomini perché realizzati senza precisi standard urbanistici volti a favorire la ciclabilità. I lavori sono iniziati a settembre e la prima fase sperimentale del progetto dovrebbe concludersi entro metà ottobre con le prime installazioni.

Edimburgo disporrà così della più grande rete di parcheggi sicuri per biciclette del Regno Unito dopo Londra. Un traguardo importante che arriva proprio mentre le autorità locali di tutto il Regno Unito stanno intraprendendo piani per ridistribuire lo spazio stradale ai ciclisti e ai pedoni.

L’apertura ad “ali di gabbiano” facilita il parcheggio della bici

I Bikehangar verranno progettati, installati e gestiti interamente da Cyclehoop. Ogni modulo è in grado di ospitare sei biciclette nella metà dello spazio che servirebbe per ospitare un’auto parcheggiata.

“Diffondere sistemi per garantire la sicurezza del parcheggio è la chiave per incoraggiare più persone a iniziare a pedalare. Abbiamo progettato il Bikehangar per aiutare coloro che non sono in grado di tenere le biciclette a casa, per riporle in modo accessibile per strada, chiuse in sicurezza e al riparo dalle intemperie ” ha detto Anthony Lau di Cyclehoop.

Chiunque potrà usufruire del servizio offerto da Cyclehoop in accordo col Comune di Edimburgo pagano la somma di 6 sterline al mese, in cambio ottiene un parcheggio sicuro, pulito, manutenuto e al piano stradale.

I bikehangar sono strutture sicure, tuttavia Clyclehoop invita i possessori delle biciclette a stilare comunque un’assicurazione sul furto e a chiudere con lucchetti di qualità le bici all’interno dei moduli.