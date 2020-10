Autunno in bicicletta a Ferrara e dintorni

6 Ottobre 2020

I colori dell’autunno come sfondo delle prossime pedalate in Emilia Romagna. Niente male, vero? Lo ha pensato anche Visit Ferrara, che per la stagione autunnale ha ideato nuovi itinerari per scoprire la città e il Delta del Po.

Castello Estense – Ferrara @Gavagna

Da domenica 11 ottobre al 1° novembre 2020 è infatti possibile partecipare ai tour organizzati in bicicletta per conoscere la cultura e la gastronomia del territorio. Si tratta di pacchetti completi che includono anche tratti in barca, pranzi in suggestive località e ingressi a musei o attrazioni.

I suoi cittadini sono abituati a spostarsi sulle due ruote, tanto che Ferrara, è conosciuta come la città delle biciclette, perciò l’obiettivo dell’autunno è quello di coinvolgere anche i turisti in questa attività di lenta esplorazione. Il territorio è pianeggiante e caratterizzato da una strutturata rete di percorsi cicloturistici che si snodano in città e nelle sue campagne, unendo oasi protette e piccoli borghi. Il ritmo lento è la cifra di questa città che ama la bici, chi altro avrebbe infatti potuto ospitare il Festival del Ciclista Lento?

Delizia del Verginese, Ferrara @VisitFerrara

Perciò le escursioni organizzate da Visit Ferrara si rivelano un ottimo modo per visitare con calma e tranquillità le chicche naturalistiche, come l’Oasi di Vigarano Pieve, un recupero ambientale paesaggistico attrezzato di aree gioco e punto ristoro, oppure le Valli di Argenta. Alcune escursioni, invece, sono incentrate sul patrimonio storico e consentono di scoprire le Delizie del Belriguardo e del Verginese, le residenze estive degli estensi. Non mancano tour in cui sono previste visite ai musei, come quello della Bonifica e il Museo delle Valli.

Le Valli del Ferrarese, @VisitFerrara

Gli itinerari sono tutti guidati e della durata di un giorno, con partenza e arrivo programmati nel rispetto delle norme anti-Covid. Sono stati curati da Link Tours con la collaborazione del Comune di Ferrara, il Comune di Argenta e Metropoli di Paesaggio.

Per avere maggiori informazioni sui programmi e prenotare: www.visitferrara.eu.