Biomeccanica: apre il Bikeitalia LAB di Bologna

9 Ottobre 2020

Il Biketalia LAB di Bologna è attivo.

Dall’esperienza del Bikeitalia LAB di Monza, attivo dal 2015 e con più di 600 visite biomeccaniche eseguite, la competenza e l’approccio alla biomeccanica del ciclismo di Bikeitalia arrivano anche a Bologna. Il Bikeitalia LAB di Bologna si aggiunge a quelli già attivi di Monza e Milano, dove lavorano solo professionisti laureati in scienze motorie e/o fisioterapia.

Dal 15 Settembre 2020 è infatti attivo il Bikeitalia LAB di Bologna, dove i ciclisti dell’Emilia Romagna potranno trovare personale laureato e preparato in grado di valutare sia la posizione in bici che la parte muscolare del ciclista.

Il Bikeitalia LAB di Bologna

A dirigere il Bikeitalia LAB di Bologna c’è la dott.ssa Paola Paonessa, laureata in fisioterapia e in biologia, specializzata in RPG e in manipolazioni vertebrali e biomeccanica formatasi con il corso professionale “Masterclass in biomeccanica del ciclismo”.

Il Bikeitalia LAB di Bologna si trova in Via Podgora 36A.

Il Bikeitalia LAB di Bologna riceve il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00.

Come si svolge la visita biomeccanica Bikeitalia

Il protocollo ha una durata di 2 ore e prevede un’analisi introduttiva del ciclista attraverso un’intervista preliminare, un’analisi posturale e una valutazione della flessibilità. Solo dopo aver acquisito conoscenza del ciclista si effettuano regolazioni e valutazioni.

Il protocollo è pensato come un percorso di ottimizzazione della posizione. Al termine della visita infatti è prevista un’assistenza continua con i nostri tecnici. Dopo ogni uscita il ciclista invierà un feedback via mail e sarà seguito nel suo percorso di adattamento muscolare e articolare.

Al ciclista viene inviato un report completo via mail di circa 50 pagine con l’indicazione di tutte le valutazioni, i dati e le regolazioni effettuate:

1. Intervista preliminare;

2. Applicazione dei marker e analisi video della posizione;

3. Analisi della biomeccanica di pelvi, ginocchia e caviglia con sensori inerziali;

4. Analisi delle pressioni sulla sella con sellino sensorizzato;

5. Valutazione posturale, test muscolari, analisi della flessibilità e valutazione podologica del ciclista;

6. Valutazione dell’appoggio del piede in statica eretta con pedana baropodometrica;

7. Valutazione dell’attivazione muscolare con EMG di superficie (protocollo proprietario);

8. Test di valutazione della core stability a lettino e in bici (protocollo proprietario);

9. Regolazione della bici (tacchette, sella, manubrio);

10. Valutazione della nuova posizione con analisi video e sensori;

11. Lista di esercizi consigliati per miglioramento del gesto atletico, della stabilità del core e della flessibilità;

