Lisbona, le nuove strade pedonali si tingono di blu

12 Ottobre 2020

Per segnalare la presenza di nuove aree pedonali la città di Lisbona ha messo in campo un’insolita trovata: colorare il manto stradale di blu.

La città rinuncia così a un eccesso di cartelli e demanda esclusivamente al colore blu la funzione di indicare a cosa sia destinata tale strada. “La strada è tua” si legge dai pittogrammi a terra. Almeno tre strade sono state dipinte di azzurro intenso per aumentare gli spazi pedonali durante questo periodo di distanziamento fisico.

L’idea è semplice: se la strada è colorata di blu si tratta di un’area pedonale dove il traffico veicolare è interdetto. Questa soluzione è stata utilizzata in centro città, dopo aver sperimentato con successo la colorazione di lilla di Rua Nova do Carvalho, conosciuta dalla cittadinanza come “Pink Street” e divenuta negli anni meta ambita per foto ricordo dei turisti in visita a Lisbona.

Oltre a segnalare il divieto alle auto di accedere alla strada il blu indica anche la possibilità per i commercianti di posizionare all’esterno sedute e tavoli, quelli che ormai in tutto il mondo chiamano “streetaries” (una via di mezzo tra i déhors e i parklet).

Ovviamente sui social portoghesi c’è chi è contrario e chi chiede interventi simili su altre centinaia di strade della città, ciò che è certo è che a Gennaio 2021 i tecnici comunali faranno il punto della sperimentazione e se ci saranno le condizioni le strade oggi blu verranno riqualificate e rese pedonali per sempre.