Velo-city 2021 di Lisbona: call internazionale per storie a tema “Cycle Diversity”

16 Ottobre 2020

L’edizione 2020 di Velo-city che avrebbe dovuto svolgersi a Lubiana è saltata per via della pandemia (e rimandata al 2022, ndr), ma l’ECF (European Cyclists’ Federation) in questi giorni rilancia l’appuntamento per l’edizione 2021 programmata nella città di Lisbona, dall’1 al 4 Giugno prossimi.

Il tema principale della conferenza mondiale sui temi della ciclabilità sarà “Cycle diversity”: considerando la diversità in termini di città, di problemi da affrontare, di mobilità urbana e di sfide per il futuro.

E proprio perché la diversità è una ricchezza da valorizzare gli organizzatori di Velo-city stanno ricercando in tutto il mondo coloro i quali diverranno i relatori delle diverse best practice da raccontare agli altri paesi partecipanti.

Proprio per questo sul sito della manifestazione si è aperta la “call for abstracts”, una chiamata a tutto il mondo della mobilità a pedali per presentare progetti, idee, investimenti e prodotti utili a trasformare le città del pianeta in luoghi accoglienti per le persone e per le bicicletta.

Pertanto fino al 20 novembre sarà possibile inviare la candidatura del proprio progetto affinché possa diventare uno dei temi da affrontare durante le quattro giornate dell’evento.

Per inviare un’idea o un progetto basta cliccare qui oppure andare sul sito www.velo-city2021.com

Intanto sul sito si possono già trovare le prime indicazioni sui vari tavoli tecnici che avranno luogo a Lisbona:

Bicicletta e mobilità urbana;

Economia e turismo;

Ridisegnare le città e politica;

Costruzione di comunità, co-creation e inclusione;

Salute e resilienza climatica.

I vari abstract che si possono presentare dovranno necessariamente rientrare in una di queste categorie e più in generale sotto il cappello di “Cycle diversity”.

Non resta che sfruttare al meglio questo mese di tempo per presentare un progetto, inviarlo come best practice da raccontare, e chissà che nell’edizione 2021 non possa esserci un po’ di Italia a cui ispirarsi.