Shimano E5000, ecco l’aggiornamento che rende il segmento urban ebike più performante

4 Novembre 2020

La tecnologia delle ebike è in continua evoluzione e, grazie agli aggiornamenti periodici del firmware, le bici a pedalata assistita possono migliorare le prestazioni del motore e aumentare l’autonomia della batteria, garantendo le modalità di utilizzo ottimale in diverse situazioni.

È il caso del sistema Shimano E5000, che con l’aggiornamento del firmware disponibile dal 3 novembre 2020 è diventato più performante grazie alla nuova opzione di guida “Sportive”, che restituisce un’assistenza più incisiva rispetto alle modalità Eco e Normal.

Quindi anche le ebike equipaggiate con Shimano E5000 e dedicate principalmente all’ambiente urbano saranno in grado di erogare, all’occorrenza, più potenza per affrontare le salite e rendere più scorrevole ogni tragitto con performance migliori in tutte le condizioni di guida.

Dal punto di vista tecnico la novità non va a modificare la coppia di potenza massima in uscita dell’unità di trasmissione E5000 (che rimane di 40 Nm) e l’erogazione dell’assistenza (che stacca sempre a 25 km/h), ma restituisce una sensazione di guida più incisiva, correlata alla capacità di imprimere potenza sui pedali da parte del ciclista: in breve, la potenza dell’unità di trasmissione è diventata più facile da sfruttare per i ciclisti di tutte le tipologie.

In termini numerici ciò significa che la modalità SPORTIVE moltiplica la potenza di un ciclista del 125% in erogazione Normal e del 60% in Eco (la modalità Comfort è rispettivamente del 100% e del 40%). Come sottolinea Anna Schmalko-Methorst, Urban Category Marketing Manager di Shimano: “Questa nuova funzione è un grande sviluppo per il sistema E5000 perché offre ai ciclisti la possibilità di scegliere tra una e-bike più orientata alle prestazioni in luogo di un settaggio differente deputato ad una maggiore autonomia della batteria. Allo stesso tempo, sia le impostazioni COMFORT che SPORTIVE sono in linea con la filosofia di SHIMANO secondo cui una e-bike deve avere un feeling di guida naturale e una maneggevolezza tale da renderla indistinguibile da una normale bicicletta, anche se con un livello di supporto conveniente quando se ne ha bisogno”.

Come l’impostazione COMFORT, la nuova impostazione SPORTIVE è utilizzabile sia con le e-bike dotate di cambio posteriore che cambio interno al mozzo.

Come suggerisce Shimano, per installare il nuovo firmware gli utenti possono utilizzare la funzionalità Bluetooth dell’app E-TUBE sul proprio telefono o tablet o tramite PC utilizzando lo strumento di collegamento SM-PCE01 / SM-PCE02.

Per gli utenti di E-TUBE:

Aggiorna la tua app per assicurarti che abbia il firmware più recente

Accendi la bici, cerca la tua bici all’interno dell’app e completa la connessione wireless

Aggiorna i componenti

Selezionare l’unità motrice e modificare la caratteristica da COMFORT a SPORTIVE

Scollegare E-TUBE

[NB. è anche possibile selezionare l’impostazione SPORTIVE o COMFORT tramite il menu del display informativo della bici o tramite l’interruttore EW-EN100 (se utilizzato)]

Per i nuovi utenti:

Scarica l’app o il programma tramite il sito Web di E-TUBE e segui i passaggi precedenti

Disponibilità:

Il nuovo firmware è disponibile dal sito SHIMANO E-TUBE o tramite l’app E-TUBE per smartphone.