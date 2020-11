UK: il boom della bicicletta registrato anche da Eventbrite, si moltiplicano gli eventi a tema

11 Novembre 2020

Come molti altri paesi anche il Regno Unito sta vivendo un vero boom dell’uso della bicicletta in città, sia per la volontà delle persone di tenersi in movimento e sia per evitare i trasporti pubblici.

Già a maggio, nel bel mezzo del lockdown il premier Boris Johnson aveva predetto una “età d’oro della bicicletta“, e solo lo scorso settembre l’amministratore delegato di Halfords (un importante rivenditore di bici), Graham Stapleton, ha dichiarato che le vendite di biciclette sono aumentate durante tutta l’estate, con una crescita vicina al 71% in agosto.

Secondo Eventbrite, la principale piattaforma online di registrazione a eventi sia fisici che digitali, era solo questione di tempo prima che la rinnovata storia d’amore britannica con le biciclette si riversasse nel palcoscenico degli eventi. Dai dati della piattaforma si scopre infatti che il numero di eventi legati alla bicicletta negli ultimi mesi è esploso, soprattutto da quando è stato possibile tornare a frequentare eventi di persona e non solo online

Il numero di eventi legati alla bicicletta su Eventbrite.co.uk è raddoppiato da luglio ad agosto, crescendo di oltre quattro volte (del 360%) nei mesi da maggio ad agosto. Un trend che già si era registrato lo scorso settembre, nonostante il Covid: Eventbrite ha ospitato infatti un numero significativamente maggiore (+ 20%) di eventi legati alla bici rispetto a settembre dello scorso anno.

Tra gli effetti di questo boom della bicicletta sarà interessante vedere come gli organizzatori di eventi in generale si adopereranno per ospitare un numero crescente di partecipanti che arrivano al luogo dell’evento in bicicletta.