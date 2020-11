“Bikeitalia LAB: preparazione invernale”, il nuovo programma tv

23 Novembre 2020

Da lunedì 30 Novembre 2020, alle 21:00, andrà in onda la prima puntata del nuovo programma tv “Bikeitalia LAB: preparazione invernale”.

“Bikeitalia LAB: preparazione invernale” è un programma tv di 4 puntate da 30 minuti l’una, che andrà in onda su Bike, canale 259 del digitale terrestre e su bikeplay.tv.

Durante le puntate di “Bikeitalia LAB: preparazione invernale”, i nostri esperti Omar Gatti (biomeccanico e dottore in scienze motorie) ed Elisa Pastorio (dottoressa in scienze motorie e coach) mostreranno come applicare l’allenamento funzionale per migliorare come ciclisti e diventare più forti, resistenti agli infortuni e ottimizzare la preparazione invernale in questi mesi.

Segui qui la promo del programma “Bikeitalia LAB preparazione invernale”: