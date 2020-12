10 Dicembre 2020

Allenamento funzionale per gli sport di resistenza: il nuovo corso online di Bikeitalia è disponibile.

In Bikeitalia crediamo molto all’allenamento della forza ai fini funzionali, per il miglioramento del gesto e per ridurre l’incidenza degli infortuni che valutiamo continuamente nelle visite biomeccaniche che svolgiamo nei nostri Bikeitalia LAB.

Allenamento funzionale per gli sport di resistenza: corso online

Per questo abbiamo creato un corso dedicato per capire come strutturare, creare e somministrare un piano di allenamento funzionale per gli sport di resistenza.

Il corso “Allenamento funzionale per gli sport di resistenza” è pensato per imparare a creare programmi di allenamento funzionale per ciclisti, runner, triatleti, nuotatori e per atleti che praticano sport di resistenza aerobica.

Il corso vede la partecipazione di 5 relatori ed è strutturato in 10 parti da 22 videolezioni, per un totale di 11 ore (9 teoriche e 2 pratiche), dove andare a vedere sia la teoria dell’allenamento funzionale per gli sport di resistenza sia gli esercizi funzionali e la loro esecuzione.

Il corso è supportato da 418 slide da scaricare in pdf e dagli ebook “L’Allenamento della Forza nel Ciclismo” e “L’Allenamento Funzionale per Ciclisti”.

Il programma

Il corso è così strutturato

Introduzione al corso Perchè funzionale e breve storia dell’allenamento funzionale Concetti base dell’allenamento funzionale Infortuni da sovraccarico negli sport di resistenza Valutazione funzionale dell’atleta di resistenza Mobilità articolare Propriocezione Core training Arto inferiore Arto superiore Come creare un programma di allenamento funzionale per gli sport di resistenza

Cosa è compreso

N°22 video-lezioni per un totale di 11 ore

Materiale didattico scaricabile dal sito (418 slide)

Libreria video con gli esercizi da eseguire

Assistenza con i relatori

Attestato di partecipazione

eBook “L’Allenamento della Forza nel Ciclismo” e “L’Allenamento Funzionale per il Ciclismo”

Modalità di erogazione

Il corso “Allenamento funzionale per gli sport di resistenza” viene erogato in modalità e-learning libero: dopo aver acquistato il corso l’accesso rimane per sempre, non ci sono limiti di tempo per seguire le lezioni e queste si possono rivedere quante volte si vuole.

