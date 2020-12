RegalaStaBici, l’asta solidale di biciclette per World Bicycle Relief

10 Dicembre 2020

Un’iniziativa di beneficenza all’insegna delle due ruote: il 13 dicembre 2020 alle ore 15 (CET) si terrà “RegalaStaBici”, un’asta online di biciclette per World Bicycle Relief che avrà come banditore d’eccezione l’attore Giovanni Storti coadiuvato da Paola Piacentini e Giorgia Battocchio di “Cosa ne bici”.

I proventi dell’asta online di biciclette, telai e accessori donati dai produttori si aggiungeranno a quelli della campagna di raccolta fondi in corso presso i negozi di bici “Un euro a ruota per l’Africa”, di cui vi avevamo già parlato qui.

“La volontà – spiegano gli organizzatori dell’asta in una nota – è chiudere un anno complicato come quello che stiamo vivendo con rinnovato impegno a sostegno del progetto di WBR. Nei Paesi in cui WBR opera, la pandemia scoppiata in seguito al dilagare del virus Covid-19 ha incrementato le richieste di biciclette da parte delle piccole comunità rurali”.

Anche in questi mesi difficili, ogni azione si è rivelata urgente e tremendamente necessaria: informare le popolazioni dei rischi della pandemia, spiegare le più adeguate misure di precauzione, erogare cure e dispensare farmaci. La bicicletta si è dimostrata il mezzo più efficace per raggiungere anche i villaggi più remoti.









Da marzo ad agosto 2020, 2.365 biciclette “di emergenza” sono state assemblate e distribuite da WBR a medici e operatori sanitari in Kenya, Zimbabwe, Zambia, Malawi e Colombia.

Per partecipare all’asta del 13 dicembre basterà collegarsi alla piattaforma che verrà indicata sulla pagina dedicata alla campagna di fundraising Give the power of bicycles! sul sito World Bicycle Relief.