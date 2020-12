ACI: campagna Facebook a pagamento contro le ciclabili milanesi

16 Dicembre 2020

Mentre tutta Milano è paralizzata da un traffico tentacolare nei giorni dello shopping al tempo della pandemia, l’Automobile Club d’Italia di Milano, guidato da Geronimo La Russa (sì, figlio di) , ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima campagna contro le piste ciclabili cittadine.

Questa volta, però, l’invettiva è sponsorizzata su Facebook per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e far valere la propria voce indignata per l’eccesso di traffico nel paese con il più alto tasso di motorizzazione in Europa. Colpa della nuova pista ciclabile in Corso Venezia, ovvio.

Il dettaglio della sponsorizzazione su Facebook non è sfuggito all’associazione Genitori Antismog che su Facebook evidenzia nuovamente, oltre all’anacronismo delle posizioni, l’uso che viene fatto del denaro da parte di un ente pubblico.

Le altre associazioni che già avevano chiesto lo scioglimento dell’ACI, hanno fatto sapere che faranno un esposto alla Corte dei Conti per approfondire l’uso che fa il Club dei 200 milioni di euro che ogni anno costa allo stato.

Il post originale è stato subissato di messaggi di protesta tra il piccato e il divertente, segno che il tema non trova terreno fertile nel pubblico.

Qualcuno non ha perso occasione di far notare al Signor La Russa che la campagna elettorale se la dovrebbe pagare coi propri soldi e non con quelli dei contribuenti di un Paese in grande difficoltà.