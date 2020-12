Imprevisti del ciclismo estremo: quando la camera d’aria cede a -50°C

17 Dicembre 2020

Il ciclismo estremo è fatto di grandi sfide ma può essere costellato di piccoli imprevisti che diventano ostacoli molto difficili da superare: che fare se la camera d’aria cede a -50°C dopo meno di un chilometro di pedalata quando davanti a te ci sono ancora 2.700 km di percorso innevato nel freddo polare della Siberia?

Lorenzo Barone, cicloviaggiatore che in Yakutia sta sfidando il freddo siberiano per compiere la sua impresa, è rimasto fermo un paio di giorni per ovviare a questo problema. Il messaggio di richiesta di aiuto pubblicato da Lorenzo su Facebook ha ricevuto in meno di 3 giorni quasi 300 commenti e più di 700 like:

Dopo la falsa partenza dovuta al cedimento della camera d’aria, Lorenzo dovrebbe aver finalmente trovato la soluzione (essendosi confrontato anche con Dino Lanzaretti, suo collega di imprese sottozero e grande esperto di viaggi in bici estremi).

Lorenzo Barone ha un equipaggiamento tecnico, naturalmente, ma lo ha adattato alle sue esigenze modificandolo per farlo resistere alle temperature estreme che incontrerà: sarà interessante capire, nel corso del suo viaggio, quali altri aneddoti e consigli utili sulla “meccanica di emergenza” racconterà sui suoi canali social. Continuiamo a seguirlo.

Buona strada Lorenzo!