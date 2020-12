Nella puntata del 15 Dicembre 2020 Paolo Pinzuti, fondatore di Bikeitalia.it, dialoga con Paolo Pileri docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e autore del libro “Progettare la lentezza” edito da People. Nell’intervista si parla di lentezza intesa come ricchezza, come possibilità di riconquistare il tempo e accorgersi della vita intorno a noi.

Pileri è il fondatore del progetto VENTO, una ciclovia di oltre 700 km che collega Venezia a Torino correndo lungo gli argini del Po.

Il turismo lento è un progetto di territorio che muove l’economia e genera occupazione.

“In un presente in cui siamo sommersi di velocità, in cui dicono che chi è veloce vince e guadagna e chi è lento rimane indietro e perde, noi sosteniamo invece che la lentezza sia una risorsa preziosa, inclusiva, rigenerativa, con la quale arrivano lavoro per i giovani, felicità per tutti ed economie sane e locali. Sentieri, ciclovie, cammini, ippovie, vie d’acqua sono fili antichi oggi dimenticati, interrotti, spezzati.

Non ci accorgiamo che quelle linee lente sono una grande opera pubblica a basso costo e ad alto rendimento. In Europa l’hanno capito in molti, non ancora da noi. Con il turismo lento possiamo ricucire la bellezza, rigenerare l’Italia dell’Appennino, delle campagne, dei borghi, delle montagne e delle piccole e medie città. Potrebbe diventare un progetto politico pubblico e cooperativo, visionario e concreto.

Tutto questo non arriva per caso: va desiderato, pianificato seguendo regole, argomenti e paradigmi culturali diversi. La lentezza è un progetto di territorio: una grande possibilità per lo sviluppo sostenibile di un Paese che scoprirà che si può crescere proprio rallentando.”