31 Gennaio 2021

Una guida introduttiva all’allenamento del ciclista. Parole chiave, consigli e idee per comprendere le tecniche di allenamento e migliorare il proprio stato di forma. Scarica l’ebook gratuitamente in pdf.

L’allenamento è uno dei campi dove, forse più di altri, la scienza viene spesso confusa con leggende metropolitane, metodi innovativi privi di validazione o metodologie superate che trovano comunque un’ampia applicazione da parte del pubblico. Da sempre noi di Bikeitalia ci impegniamo per educare i ciclisti al corretto utilizzo della bicicletta. Conoscere le basi dell’allenamento è fondamentale per riuscire a comprendere le proprie esigenze di ciclisti e ascoltare tutte le sensazioni, migliorando le performance. L’ebook Allenamento del Ciclista (scaricabile in pdf) è un supporto gratuito per tutti coloro che vogliono saperne di più di VO2Max, ripetute, RPM e tutti i piccoli segreti per perfezionare il proprio allenamento.

Perciò abbiamo chiesto a Paolo Gaffurini, PhD in Physical Exercise Science, professore dell’Università di Brescia e relatore del corso “Allenamento ottimale nel ciclismo“, di scrivere un ebook che possa essere utilizzato come guida dal ciclista, per capire cosa significhi allenarsi con criterio e in modo efficiente.

Nelle pagine dell’ebook “Allenamento del ciclista” verranno trattati i seguenti argomenti:

Le parole chiave dell’allenamento del ciclista;

La visita medico sportiva;

Concetti base dell’allenamento del ciclista;

Allenarsi con la potenza;

Allenare la resistenza nel ciclismo;

La flessibilità muscolare e la mobilità articolare;

Il sovrallenamento;

Il nostro obiettivo è offrire una guida introduttiva che possa servire al ciclista per creare un proprio piano di allenamento e soprattutto capire come allenarsi e quando farlo. L’ebook è in download gratuito, poiché in Bikeitalia siamo fermamente convinti che “la conoscenza non diminuisce se condivisa”.

Potete scaricare l’ebook a questo link