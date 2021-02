Meccanica di emergenza per biciclette: corso online

3 Febbraio 2021

Meccanica di emergenza per biciclette, il nuovo corso online di Bikeitalia è disponibile.

Abbiamo chiesto a Sergio Borroni – cicloviaggiatore con 50 anni di viaggi all’attivo in ogni angolo del globo di raccontarci trucchi, segreti e tecniche per affrontare i molteplici problemi meccanici che possono sorgere durante un viaggio o un’uscita in bicicletta.

Il corso è pensato per fornire le competenze per affrontare il problema “on the road”, con attrezzi improvvisati o facilmente trasportabili con sé e con soluzioni che permettano di arrivare a destinazione.

Il corso “Meccanica di emergenza per biciclette” non è pensato per chi vuole imparare a manutenere la propria bicicletta in maniera preventiva (quindi in un’officina), bensì a chi vuole poter riparare un guasto meccanico durante un viaggio o un’uscita.

Come si svolge

Il corso si svolge online e ha una durata di 1 ora. 17 video-lezioni teoriche e pratiche per comprendere i principali problemi meccanici che possono avvenire durante un’uscita, una pedalata o un viaggio in bicicletta e la loro risoluzione “on the road”.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a:

Ciclisti e cicloviaggiatori che vogliono essere in grado di risolvere i più comuni problemi meccanici che possono presentarsi durante un’uscita o un viaggio in bici;

A chi non è rivolto

Il corso non è pensato per fornire le competenze per la manutenzione ordinaria della bicicletta.

Se vuoi imparare a effettuare la manutenzione ordinaria della tua bici, i corsi online adatti sono “Meccanica per mtb” e “Meccanica per bici da corsa e gravel”

Cosa è compreso

17 videolezioni per un totale di 1 ora

Lista dell’attrezzatura di emergenza in base all’uscita;

Check list per la preparazione del viaggio e la programmazione del materiale;

Vocabolario italiano-inglese dei componenti della bicicletta, da usare all’estero in caso di problemi meccanici;

Programma del corso

Introduzione;

Modulo 1: Concetti generali

Meccanica preventiva;

Scelta materiali;

Multitool;

Kit di emergenza e pompe da viaggio;

Modulo 2: Camere d’aria e copertoni

Camere d’aria;

Camere d’aria: operazioni di emergenza;

Copertoni;

Copertoni: operazioni di emergenza;

Modulo 3: Ruote

I raggi;

Raggi: operazioni di emergenza;

Cerchi e centratura;

Modulo 4: Trasmissione

Catena: operazioni di emergenza;

Ruota libera: operazioni di emergenza;

Forcellino e cavi cambio;

Modulo 5: Freni

Problemi ai freni;

Freni a disco: operazioni d’emergenza

Cosa serve per seguire il corso?

PC/Tablet/Cellulare con connessione internet

L’attrezzatura necessaria è un’attrezzatura generale, che verrà trattata all’interno del corso.