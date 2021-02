Omar Di Felice, in bici sull’Himalaya alla conquista dell’Everest

12 Febbraio 2021

Nuova impresa di ciclismo estremo per Omar Di Felice, ultracycler che negli anni ha sviluppato una predilezione per le sfide sottozero in bicicletta: in questo febbraio 2021 il suo obiettivo è pedalare sulla catena dell’Himalaya fino ad arrivare ai 5.364 metri del campo base sull’Everest, dopo aver coperto 1.300 chilometri e 40 mila metri di dislivello.

Il countdown è già cominciato, l’impresa partirà lunedì 15 febbraio alle ore 15 e Omar è già arrivato da qualche giorno a Kathmandu per acclimatarsi e ricaricarsi prima della sua pedalata estrema:

Questa pedalata si potrà seguire in esclusiva sulla piattaforma Koomot, partner dell’iniziativa, come spiega Omar Di Felice in un dettagliato post su Facebook: “Tutte le tracce verranno caricate, giorno per giorno, sul mio profilo, corredate dalle foto geolocalizzate sul percorso affrontato e gli highlights dei luoghi più belli e dei passaggi più scenografici. Entrate su Komoot e aggiungete il link al mio profilo sul vostro account. Ci sarà, poi, la possibilità di partecipare a un simpatico contest per vincere un gadget personalizzato direttamente dalla mia avventura himalayana. Seguiranno dettagli nei prossimi giorni!”

Per la traversata Himalayana l’ente internazionale RHR – Record Holders Republic certificherà ufficialmente l’avventura in bicicletta di Omar Di Felice che monitorerà costantemente e in tempo reale la sua attività in live tracking, in modo tale che al termine dell’impresa la giuria possa certificare il superamento della prova.