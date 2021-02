MobilitARS: il programma dell’ultima giornata, mercoledì 24 febbraio 2021

23 Febbraio 2021

Siamo arrivati all’ultimo giorno di lavori di MobilitARS, il simposio formativo digitale di Bikenomist con il supporto di Selle Royal Group, dopo un percorso ricco di confronto e discussione che ci ha permesso di chiarirci le idee sugli obiettivi da porci nella riqualificazione delle nostre città nell’era post-Covid.

Un ultimo incontro sul tema della “città resiliente”, per analizzare quali pratiche mettere in campo per adattare la città ai cambiamenti che sta attraversando e discutere su come i cittadini possono associarsi per far valere le proprie visioni di cambiamento. L’inizio dei lavori è nuovamente alle ore 9.00, con i saluti introduttivi di Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist e Luca Mercalli, divulgatore scientifico e Presidente della Società Meteorologica Italiana. Continueremo poi con gli ultimi due panel dell’evento fino alle ore 13 circa.

Ore 9:15 | Gestire la città che cambia in un ambiente che cambia

Quali sono le sfide più pressanti per le nostre città a causa del cambiamento climatico? In questo panel torneremo a discutere come sta cambiando l’ambiente urbano e analizzeremo alcune soluzioni utili alla gestione del traffico e della ciclabilità. Dalla progettazione urbana alla micrologistica, passando per le velostazioni e la gestione dei bandi per finanziare il cambiamento, gli ospiti offriranno una visione d’insieme sulle migliori soluzioni alla portata di ogni amministrazione per gestire un ecosistema in stravolgimento.

Sul palco virtuale saliranno:

Francesco Musco, Docente e ricercatore, IUAV: “Pianificazione urbanistica e cambiamenti climatici”

Cosimo Chiffi, Economista dei Trasporti, TRT: “Micrologistica urbana nell’era delle ZTL e della congestion charge”

Roberta Calcina, membro del consiglio direttivo, hub.MAT: “Finanziare il cambiamento della mobilità: bandi e opportunità”

Roberta Frisoni, Assessora Mobilità, Comune di Rimini: “Il “Bici Park” di Rimini, un modello”

Gabriele Sangalli, Junior Placemaker, Bikenomist: “Parcheggi e velostazioni: innovazioni e necessità di diffusione”

Ore 11:15 | Comunicazione e partecipazione: il ruolo dei cittadini

La mobilità sostenibile necessita di una comunicazione adeguata, altrimenti come fare per cambiare la cultura del muoverci in città? Un tema importante, che passa anche dal capire come i cittadini che hanno già una visione più verde del futuro possono unirsi e far sentire la propria voce – e avere un impatto nel direzionare le politiche locali. Dall’impegno del singolo alla resilienza, alle istituzioni, alle aziende e alle associazioni che si occupano di comunicare il cambiamento, sentiremo come possiamo agire come singoli e come collettività per far cambiare le cose.

Saranno con noi:

Carlotta Bonvicini, Assessora politiche di sostenibilità, Comune di Reggio Emilia: “Reggio Emilia città della bicicletta: interventi innovativi a supporto della ciclabilità”

Demetrio Scopelliti, Direttore urbanistica, territorio e spazio pubblico, AMAT Milano: “Trasformare la città, strada per strada”

Simona Larghetti, Project Manager, Dynamo Velostazione: “La consulta della bicicletta di Bologna: una formula di successo”

Elena Ostanel, Docente e ricercatrice, IUAV: “Coinvolgere la cittadinanza, partecipare al cambiamento”

Pinar Pinzuti, Project Manager, Bikenomist: “La partecipazione femminile al cambiamento: la Fancy Women Bike Ride”

Patrick Kofler, CEO, Helios: “Comunicare il cambiamento: i casi di Monaco, Bolzano e altri”

Paola Gianotti, coach e autrice, detentrice di quattro world record, Keepbrave “La resilienza: un impegno individuale”

Photo Credit: comuniciclabili.it

I lavori di MobilitARS non terminano con la chiusura dell’evento: c’è molto materiale su cui lavorare per far sì che le richieste e le visioni proposte in questi quattro giorni di discussione vengano raccolti in un documento programmatico e arrivino all’attenzione di chi di dovere. Ti invitiamo a registrarti, se non l’hai ancora fatto, per ricevere i materiali, le sintesi e tutti gli aggiornamenti riguardanti il futuro delle nostre città. Per farlo, vai su www.mobilitars.eu.