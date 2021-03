Canyon aggiorna la gamma dell’ebike ibrida Roadlite:ON

4 Marzo 2021

La primavera dell’ebike comincia in anticipo sul calendario nel listino del produttore tedesco di bici Canyon: dal 2 marzo 2021 sono disponibili i due nuovi modelli della Roadlite:ON, l’ebike ibrida che si presenta in una gamma aggiornata con interessanti novità.

Nell’agosto del 2019, quando Canyon lanciò il primo modello Roadlite:ON mise sul mercato un’ebike innovativa, dal design elegante che con le sue geometrie trasmetteva dinamismo, all’insegna di uno stile di vita attivo e sano, con un sistema di assistenza compatto e leggero come Evation di Fazua.

Nel 2021 Canyon rilancia la gamma Roadlite:ON in vista della ripartenza della stagione ciclistica, con due modelli: la Roadlite:ON 6 e la Roadlite:ON 7.

Il telaio della Roadlite:ON, in entrambi i modelli, è in alluminio leggero e robusto, con un peso totale ridotto a soli 16 kg, per aggiungere comfort e scorrevolezza alle pedalate quotidiane. La bici – che fa parte della famiglia delle fitness bike – combina una geometria dinamica e sportiva con un occhio attento alla comodità: pneumatici Schwalbe larghi 35 mm, forcella in carbonio, impugnature Ergon ottimizzate ergonomicamente e sulla Roadlite:ON 7 anche un cockpit in carbonio progettato da Canyon.









Il passaggio interno dei cavi sottolinea l’estetica leggera della bici. Inoltre, entrambi i modelli sono equipaggiati con componentistica Shimano: la Roadlite:ON 6 monta il gruppo Deore 1×12 con freni a disco idraulici MT200; la Roadlite:ON 7 monta invece un cambio Deore XT 1×12 con freni a disco idraulici RS600. Per prestazioni affidabili in ogni situazione.

Canyon Roadlite:ON 6

Entrambi i nuovi modelli di Roadlite:ON presentano una versione migliorata della batteria 250X Evation di Fazua. Il design rivisto è ora telecomandato, consentendo al rider di accendere e spegnere il motore senza dover rimuovere il drivepack dal telaio.

Canyon Roadlite:ON 7

Oltre a questo, il sistema di assistenza offre lo stesso performante pacchetto: batteria da 250 Wh, unità di controllo touch-operated integrata nel tubo obliquo, tre livelli di supporto (Breeze, River, Rocket), fino a 120 km di autonomia (in base alle condizioni ambientali e di utilizzo) e semplice controllo dallo smartphone utilizzando l’app Canyon Fazua.

L’intera drive unit può anche essere rimossa dal telaio e sostituita da una cover, creando spazio per corse più lunghe e rendendo la bici più leggera.

Sul sito della Canyon sono disponibili entrambi i modelli: la Roadlite:ON 6 (2.699 €) e la Roadlite:ON 7 (3.339 €).