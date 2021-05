2 giugno: celebriamo in tutta Italia la bicicletta con il BIKEITALIA DAY

3 Maggio 2021

La bicicletta è uno strumento semplice per risolvere problemi di dimensioni enormi: traffico, sedentarietà, inquinamento, consumo di risorse non rinnovabili, tristezza. Ed è per tutti questi motivi che nel 2018 l’Assemblea dell’Organizzazione per le Nazioni Unite ha dichiarato all’unanimità il 3 giugno Giornata Mondiale della Bicicletta.

Per l’occasione l’ONU ha invitato tutti i propri Paesi membri a celebrare in questa data la bicicletta con attività pedalate o non, ma il messaggio non è stato recepito, in particolare in Italia.

E pensare che celebrare il World Bicycle Day sarebbe così facile: cade a ridosso del 2 giugno, Festa della Repubblica, quando le temperature sono particolarmente gradevoli e le giornate si allungano. Questo è il periodo in cui si ricava il massimo piacere dall’andare in bicicletta e in cui sarebbe imperdonabile non far provare a tutti i piaceri del pedalare.

Sarebbe imperdonabile perché mai come oggi le nostre città hanno bisogno di più persone che pedalino. Non solo per i benefici collettivi, ma anche per i benefici individuali che si traducono in risparmio di tempo, risparmio economico e più salute.

Partendo da qui è nata l’idea di lanciare una grande mobilitazione nazionale per celebrare tutti insieme, in tutta Italia, il potere della bicicletta: il BIKEITALIA DAY.

Il BIKEITALIA DAY è una pedalata di 10-15 km che partirà alle ore 16:00 del 2 giugno dal Municipio di ogni città di Italia e che avrà lo scopo di mettere in connessione tra loro tutti coloro che amano la bicicletta, che ritengono che la bicicletta sia la soluzione a molti problemi, ma anche per avvicinare alla bicicletta tutti coloro che non sanno quanto sia veloce e piacevole muoversi in bici in città.

La partecipazione è libera e gratuita ma, per funzionare, ogni città avrà bisogno di un comitato che si prenda la briga di organizzare la pedalata nella propria città creando un tracciato e condividendolo con il proprio comune affinché possano essere messe in atto le misure di sicurezza necessarie.

Noi ci occuperemo della divulgazione e diffusione: abbiamo confezionato immagini e volantini, cartoline da distribuire sui social per fare in modo che il maggior numero di persone vengano a conoscenza dell’iniziativa.

Il BIKEITALIA DAY non è una critical mass, ma una festa, una pedalata pensata soprattutto a misura di bambino e dei più fragili: è un modo per condividere in modo gioioso la strada e riscoprire un senso di appartenenza e collettività dopo tanti mesi di isolamento.

Se vuoi organizzare un BIKEITALIA DAY nella tua città, tutto quello che devi fare è seguire le istruzioni che trovi qui (clicca qui) e mettere i pratica le poche raccomandazioni contenute.

Per partecipare, tutto quello che devi fare è recarti davanti al Municipio del tuo Comune alle ore 16:00 del 2 giugno e pedalare assieme ai tuoi concittadini. Ti consigliamo di portare una coperta da picnic perché dopo la pedalata potrebbe essere una buona idea fermarsi in un prato e giocare/parlare/bere/mangiare con i propri amici vecchi e nuovi.

Intanto segnatelo in agenda: sarà bellissimo.