Grizl, la nuova bici gravel di Canyon

11 Maggio 2021

Il gravel rappresenta una realtà ormai affermata e in continua espansione: quello che fino a pochi anni fa era un concetto associato per lo più a pedalate su sterrati e strade bianche con bici dalle geometrie corsaiole e pneumatici un po’ più larghi e grippanti, oggi è diventata una disciplina pienamente affermata con biciclette appositamente progettate e realizzate per essere leggere, performanti e “tuttofare”. Per passare dalla strada allo sterrato facendo mantenere a chi le pedala un elevato comfort di guida, con soluzioni tecniche che le rendono adatte sia all’uscita sportiva del weekend che ai viaggi in modalità bikepacking, assecondando la sua natura all’insegna dell’avventura.

Grizl CF SL bici gravel di Canyon

Nel 2018 la casa tedesca Canyon, con il modello Grail, ha approcciato il tema “gravel” con un mezzo innovativo e iconico dal punto di vista del design, in particolare per il Double Decker Bar, diventando un punto di riferimento per le pedalate su terreni misti di terra e asfalto.

Grizl, la nuova gravel di Canyon

Oggi, 11 maggio 2021, dopo 3 anni Canyon presenta la sua nuova bici gravel: la Grizl, un mezzo “tuttofare” che amplia lo spetto dell’esperienza “gravel” e dà la possibilità di molteplici livelli di personalizzazione all’insegna della modularità. Il gravel è una realtà multisfaccettata e proprio per questo non esiste un’unica bici che possa comprenderne tutte le sfumature, dalle pedalate quotidiane alle gare, dai viaggi in bikepacking alle uscite ricreative: la nuova famiglia gravel Grizl va ad aggiungersi alla gamma Grail, completandola.







Sistema reggisella ammortizzato proprietario di Canyon, di serie su tutta la famiglia Grizl Particolari e geometrie della bici gravel Grizl di Canyon

Caratteristiche

La Grizl è una gravel dalle linee moderne, progettata per fare tutto, andare dappertutto e portare con sé tutto ciò di cui si ha bisogno. Per viaggiare, dalla gita di un giorno al lungo viaggio in bikepacking e, come sottolineano dal quartier generale della casa di Coblenza: “Con la funzionalità di un coltellino svizzero e con il DNA Canyon comprovato ad alte prestazioni. Veloce su terreni misti, capace su tracciati di­fficili, pronta per una vera avventura”.

Grizl CF SL

Grizl CF SLX

La Grizl è disponibile in due livelli di piattaforma: il modello Grizl CF SL e quello premium Grizl CF SLX, con il suo telaio superleggero in carbonio da 950 grammi (verniciato, in taglia M). Tutti i modelli della gamma presentano la geometria Gravel Pro che Canyon ha originariamente sviluppato per la Grail.

Grizl CF SLX bici gravel di Canyon

Disponibile in 7 taglie “calibrate”

In particolare, per creare dinamiche di guida coerenti per tutti, la Grizl offre una delle gamme più ampie presenti sul mercato: sette taglie di telaio, da 2XS a 2XL. Inoltre, per ottimizzare il fit e la maneggevolezza, le bici 2XS e XS montano ruote più piccole da 650B, mentre le taglie più grandi girano su 700C.







Tutti i modelli Grizl sono dotati di gomme da 45 mm di serie, montate su cerchi tubeless-ready, per essere adatti anche ai terreni off-road più impegnativi; le geometrie della bici consentono il montaggio di pneumatici fino a 50 mm di larghezza.



Due supporti per la forcella a tre punti di ancoraggio per lato

Dal punto di vista della funzionalità per il trasporto di attrezzi, borracce e tutto il necessario per viaggiare in modalità bikepacking la Grizl dispone di due supporti per la forcella (a tre punti di ancoraggio per lato, ndr), un supporto per il tubo superiore e – oltre ai due consueti portaborraccia nel quadro del telaio – anche un terzo supporto sotto il tubo obliquo (disponibile per tutti i modelli CF SL, ma non sul CF SLX).

Terzo supporto sotto il tubo obliquo (per tutti i modelli CF SL)

Supporto per il tubo superiore (su tutta la famiglia Grizl)

La Grizl è dotata di una serie di componenti progressivi e caratteristiche innovative rispetto al precedente modello di gravel Canyon: in particolare, per avere una maggiore sicurezza sui sentieri tecnici, c’è un cablaggio interno guidato che consente la massima compatibilità con il reggisella telescopico. La Grizl è anche compatibile con cambio Shimano GRX (mono e doppia corona) e Campagnolo Ekar.

Bikepacking e set di borse dedicate

Questa nuova gravel viene presentata con un set di borse Apidura, azienda di riferimento nel settore bikepacking, realizzate su misura per la Grizl. Le borse Apidura x Canyon sono pronte per l’avventura e orientate alle prestazioni: traggono ispirazione dalla serie Race e Backcountry di Apidura, sono leggere, impermeabili e abbastanza robuste per affrontare qualsiasi condizione meteorologica e i percorsi più vari per lunghezza e tecnicità.

Set borse bikepacking Apidura per Cayon Grizl

Prezzi e allestimenti

L’entry level Grizl CF SL è disponibile da €1.999 a €2.699, mentre la top di gamma Grizl CF SLX ha un range di prezzo compreso tra €4.499 e €4.599. Tutti i sette modelli della famiglia Grizl sono disponibili dall’11 maggio 2021, esclusivamente sul sito canyon.com a questo link.