La sindaca di Parigi Anne Hidalgo vuole chiudere il centro alle auto

17 Maggio 2021

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo, forte della sua rielezione nelle recenti elezioni comunali, torna a parlare di chiudere il centro alle auto, arrivando a trasformare buona parte delle strade simbolo della Capitale francese entro la prima metà del 2022.

L’annuncio sull’ipotesi di chiudere al traffico di attraversamento le strade del centro era già arrivato in campagna elettorale e aveva fatto il giro del mondo in poco tempo. Ora sembra che Anne Hidalgo voglia procedere in modo spedito e proseguire la trasformazione urbana volta a dar maggior spazio a pedoni, biciclette e spazi verdi.

Parigi, ciclabili pop-up post Covid

A tornare sull’argomento è stato David Belliard, vicesindaco e responsabile della mobilità di Parigi, il braccio destro della sindaca che in un tweet ha rilanciato il piano “Paris Respire“.

Paris a lancé sa concertation sur le projet de Zone apaisée pour Paris Centre et le nord du boulevard Saint-Germain.



Pour participer, c'est par ici : https://t.co/WIvEd47TdA



Et pour en savoir plus, dérouler 🔽

[1/9] pic.twitter.com/3DonOUkaWS — David Belliard (@David_Belliard) May 12, 2021

Beillard ha più volte evidenziato che non si tratta di pedonalizzare il centro o di vietare in modo drastico la circolazione delle auto, ma semplicemente di realizzare un ZTL allargata, che consenta l’accesso motorizzato solo a pochi autorizzati, anche perché buona parte di chi vive nel centro di Parigi già oggi non possiede l’auto e quindi di fatto non verrebbe penalizzato ma anzi, ne guadagnerebbe in qualità della vita.

Resta ancora da capire se l’accesso dei motorini sarà consentito oppure no, ma ciò che è certo è che anche i bus turistici verranno toccati dalla nuova ZTL, così come già fatto a Roma ad esempio, dove non possono più accedere a particolari aree di pregio del centro città.

L’amministrazione di Parigi sa di andare nella giusta direzione, così come già dimostrato dagli interventi portati avanti nel passato e che sono stati poi apprezzati dai parigini. La sindaca Hidalgo vuole davvero cambiare il volto di Parigi e raggiungere in poco tempo gli obiettivi di transizione ecologica. I successi maturati dalla sindaca di Parigi sono ormai noti in tutto il mondo e da più parti si ipotizza una sua candidatura per le elezioni presidenziali di Francia che si terranno nel 2022.