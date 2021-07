Perle Alpine in bici: evento di mobilità sostenibile e promozione del territorio

20 Luglio 2021

Perle Alpine in bici, un’iniziativa per celebrare la mobilità sostenibile e la montagna: l’Alpine Pearls Transalp Experience Magliano-Limone-Sanremo, una pedalata aperta a mountain bike elettriche e non che toccherà i luoghi più selvaggi e affascinanti dell’ultimo lembo meridionale dell’arco alpino. Il 23 e 24 luglio 2021 la Via del Sale, straordinario sistema di strade bianche e mulattiere millenarie che solcano le alte quote delle Alpi Marittime, sarà la protagonista di questo evento.

Perle Alpine in bici

L’edizione di quest’anno sarà specialmente improntata alla promozione della sostenibilità energetica e della mobilità elettrica, nel quadro degli obiettivi fissati dalle autorità nazionali e comunitarie. La partenza sarà da Magliano Alpi (Cuneo), piccolo centro del cuneese che ospita oggi la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) italiana in cui Comune. Qui imprese e cittadini si sono associati per sviluppare localmente energia da fonti rinnovabili da destinare principalmente all’autoconsumo.

Perle Alpine in bici: le montagne intorno a Limone Piemonte

L’ingegner Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino che ha accompagnato la costituzione della CER di Magliano e di cui presiede il Comitato scientifico, spiega che le CER rappresentano un fondamentale strumento tecnico, giuridico, organizzativo e gestionale per assicurare la Transizione Energetica.

D’altra parte la mobilità elettrica rappresenta un obiettivo strategico della Commissione Europea. E può essere realizzata soltanto aumentando la capacità del sistema elettrico, e le CER pongono le basi per una struttura abilitante distribuita e sostenibile.

Transalp Experience

La prima tappa della Transalp Experience, da Magliano Alpi a Limone Piemonte, vuole simbolicamente rappresentare il primo passaggio della «fiaccola» delle CER dal Comune pioniere Magliano Alpi a Limone Piemonte, la località più meridionale del network Alpine Pearls, una rete internazionale che da quindici anni riunisce una ventina di amministrazioni comunali italiane, svizzere, tedesche, austriache e slovene distribuite su tutto l’arco alpino, per formare un’alleanza nel segno della mobilità «dolce» e di un modello turistico sostenibile.

CER, Comunità Energetiche Rinnovabili

In aprile si è costituito il Comitato tecnico-scientifico Alpine Pearls per la progettazione e l’istituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Nei Comuni che aderiscono alla cooperazione l’intento è di importare il modello sperimentato con successo a Magliano Alpi entro l’anno prossimo. Il Comitato ospita personalità politiche e accademiche provenienti da diversi Paesi, tra cui lo stesso Olivero in qualità di presidente, il sindaco di Magliano Alpi Marco Bailo, il Senatore Gianni Pietro Girotto e l’Amministratore Delegato di RSE prof. Maurizio Delfanti, oltre a Karmen Mentil e Giovanni Vassena, rispettivamente AD e responsabile per l’Italia di Alpine Pearls. L’impegno tradizionalmente profuso dalle Perle delle Alpi nella diffusione del trasporto elettrico in montagna costituisce un ulteriore stimolo ad aderire al modello produttivo delle CER.

L’arrivo a Sanremo

L’iniziativa sportiva, il cui tragitto proseguirà poi fino alle spiagge di Sanremo, rappresenta un’occasione irripetibile per conoscere o riscoprire il territorio alpino. Con scenari meravigliosi e ricchi di storia delle montagne incastonate tra Piemonte, Liguria e Francia.

Ricerca Sistema Energetico (RSE) S.p.A., la partecipata di Stato impegnata nello sviluppo di progetti energetici strategici per il nostro Paese, presenzierà all’evento attraverso l’amministratore delegato prof. Maurizio Delfanti, che è anche membro del Comitato tecnico-scientifico Alpine Pearls per le CER. Si unirà anche il prof. Romano Borchiellini, referente del Rettore per l’Energy Center del Politecnico di Torino.