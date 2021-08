Fiandre: aspettando i Mondiali di Ciclismo la sfida è su Strava

26 Agosto 2021

Ciclismo e Fiandre: un legame indissolubile. Quest’anno, nel centenario dei Campionati del Mondo di Ciclismo, le gare si disputeranno nelle Fiandre, dal 18 al 26 settembre 2021. Tutti i campioni del ciclismo mondiale si sfideranno nella terra della grandi classiche del Nord, che ospiterà i Mondiali per la settima volta nella storia.

La nuova sfida

Intanto, però, per gli appassionati delle due ruote la sfida è già cominciata su Strava. Grazie a un’iniziativa nata in collaborazione con Cycling in Flanders (brand di VisitFlanders) e con i Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI. Dal 25 agosto fino al 7 settembre 2021 – pedalando per 7 ore in 2 settimane – si potrà ottenere il badge ufficiale dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada UCI 2021.

Ciclismo, Fiandre e Strava

La Flanders 2021 Challenge è la seconda delle sfide ciclistiche nate dalla collaborazione di VisitFlanders con l’app Strava e nasce a distanza di un anno dalla ambiziosa Flandrien Challenge – The Unbelievable Ride, il percorso di 59 segmenti, da completare in 72 ore per vedere il proprio nome accanto a quello delle leggende del ciclismo nel Centrum Ronde van Vlaanderen di Oudenaarde.

Il presidente dell’UCI David Lappartient sottolinea il fortissimo legame tra le Fiandre e il ciclismo: “I Campionati del Mondo su strada UCI 2021 sono annunciati come un momento storico. Festeggiamo il centesimo anniversario del più grande evento ciclistico dell’anno nelle Fiandre e in Belgio, una delle culle del nostro sport. I percorsi scelti confermano che questa edizione del Campionato del Mondo di ciclismo su strada promette di essere eccezionale”.









I Muri e il pavé

In ogni momento dell’anno ci si può inoltre mettere alla prova direttamente nelle Fiandre, percorrere i leggendari Muri che hanno reso mitico il Ronde Van Vlaanderen e attraversare i paesaggi costieri di Knokke-Heist, le città di Bruges, Anversa e Lovanio, che fanno da cornice all’atteso evento.

Per partecipare alla Flanders 2021 Challenge clicca qui