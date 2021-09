Settimana Europea della Mobilità: tutte le iniziative della FIAB

13 Settembre 2021

Torna anche quest’anno la Settimana Europea della Mobilità (SEM), in programma dal 16 al 22 settembre 2021, l’occasione per avvicinare sempre più persone alla bicicletta e alla mobilità attiva. Nel corso della SEM la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) ha messo in calendario centinaia di iniziative-a-pedali in tutta Italia. E l’hashtag individuato per veicolarle sui social è #sceglilabici.

Le iniziative proposte in occasione della SEM rappresentano un invito ad Amministrazioni Pubbliche, Enti, Aziende, Associazioni e cittadini a porre un’attenzione maggiore al tema della mobilità sostenibile, con particolare attenzione al tema sicurezza di biciclette e pedoni.

Per quest’anno la Commissione Europea ha deciso che il focus dell’iniziativa sarà “Safe and Healthy with Sustainable Mobility”, che FIAB ha declinato in “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!”.

Questo perché è evidente che chi si muove a piedi o in bicicletta non inquina, tutelando l'ambiente e l'aria delle nostre città. La bicicletta, inoltre, mette le persone e la loro salute al centro delle città in cui viviamo.





“La cura dell’ambiente a livello globale parte proprio dalle città in cui viviamo e dalle azioni di ognuno di noi. Quello della tutela ambientale è un tema strettamente legato alla salute, come abbiamo tutti constatato durante questi mesi di pandemia. La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è un’occasione importante per valorizzare gli stili di vita più consoni alla salute delle persone, aspetto indispensabile anche per la ripresa economica” dice Alessandro Tursi, Presidente di FIAB.

Per venerdì 17 settembre, FIAB propone per l’ottavo anno la Giornata Nazionale Bike To Work: un giorno in cui tutti sono invitati a provare (almeno una volta) a percorrere in bicicletta il tragitto casa-lavoro, per rendersi conto quanto questa scelta possa facilmente diventare un’abitudine quotidiana a beneficio della propria salute e a tutela dell’ambiente.

Proprio durante il bike to work day del 17 settembre, alle ore 18 si terrà il convegno online “La bicicletta come opportunità per territori e aziende”, dove verrà presentata la certificazione Azienda Bike Friendly FIAB.

Il calendario completo degli eventi #sceglilabici a cui prendere parte liberamente è disponibile sul sito fiabitalia.it alla pagina della SEM 2021 (in costante aggiornamento).

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta promossa da FIAB ha ricevuto il patrocinio di: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di cui FIAB è quotidiano interlocutore, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Confindustria Ancma e Euromobility.