Alla scoperta della Calabria in bici ed ebike con Hitinero

11 Ottobre 2021

Se vuoi noleggiare una ebike o organizzare un tour guidato in bicicletta, il punto di riferimento in Calabria è Hitinero, un’azienda nata nel 2018 dall’idea di Eugenio Aiello, imprenditore, che nel cicloturismo e nella bicicletta ha visto il futuro del turismo in Calabria. E con lungimiranza, visto anche il lavoro che la Regione Calabria sta facendo con lo sviluppo della Ciclovia dei Parchi della Calabria. Un itinerario di 545 km, da percorrere in bici o in ebike, che taglia longitudinalmente la Regione attraversando i Parchi nazionali del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte e il Parco regionale delle Serre.

Hitinero è presente a Camigliatello – località di montagna nel cuore della Sila, centro di attività per il cicloturismo e anche per i trekking e per gli sport invernali – ma ha punti noleggio e di partenza dei tour anche in altre località: Capo Vaticano, Lorica (San Giovanni in Fiore), Rende, San Marco Argentano (Scalo), Terranova di Pollino, Tropea.

Un hub per il cicloturismo

“Ad oggi abbiamo 102 biciclette elettriche, uno staff di 11 persone, formate per essere guide e ciclomeccanici: formare uno staff che sappia lavorare con professionalità e continuità su tutte le attività, estive e invernali, di Hitinero è stata per noi alla base di questo progetto”, racconta Eugenio Aiello.





Hitinero opera nel settore del turismo esperienziale ed ecologico, selezionando le mete più belle e suggestive presenti in Calabria. Progetta esperienze uniche, che permettono di venire a contatto con la cultura, la storia e la tradizione dei luoghi.

La bicicletta è il loro mezzo di spostamento preferito, ci tengono a precisare e raccontare da Hitinero. La bici con la natura ha un rapporto antico: è perfetta per il tempo libero, permette di affrontare escursioni più lunghe riducendo al minimo lo sforzo. Loro hanno puntato su mtb a pedalata assistita (eMtb) per avvicinare più persone possibili all’esperienza del cicloturismo. Senza dimenticare i bike trailer per trasportare anche i piccoli ciclisti.





Il connubio tra la vasta gamma di attività outdoor e il noleggio fa di Hitinero un tour operator in loco in grado di fornire un servizio completo.

Noleggio ebike e tour operator in Calabria

“Hitinero ha 4 anime: il noleggio e-bike, il tour operator, la ciclomeccanica e il merchandising con la vendita di abbigliamento attrezzatura. Queste attività sono una a supporto dell’altra per poter offrire sul territorio e ai visitatori un’esperienza completa; dal tour in bicicletta organizzato in autonomia, all’organizzazione di tour personalizzati guidati con la gestione della logistica, al fornire assistenza tecnica con la nostra officina. Fino alla vendita di tutto quello che serve per un giro in bicicletta”, continua Aiello.





Percorsi per tutti i gusti

Tra gli itinerari guidati proposti e con partenza dalle principali mete turistiche calabresi, sono da segnalare il tour panoramico sulla Costa degli Dei o la visita al borgo di Spilinga, dove è originario l’oro rosso calabrese, la ‘Nduja con partenza dal punto noleggio di Capo Vaticano. Per chi visitare Tropea da una prospettiva diversa, c’è un tour attraverso strade secondarie, passando per Brattirò e Drapia, dove ci sono grandi concentrazioni di latifondi e masserie.

Un supporto per i cicloviaggiatori

L’entroterra con la Ciclovia dei Parchi della Calabria è una mèta ideale per chi non teme qualche dislivello in più. Un percorso che offre una perfetta mescolanza di bellissimi paesaggi, proposte enogastronomiche, borghi antichi e punti di interesse culturale.

Anche per il nostro viaggio sulla Ciclovia dei Parchi della Calabria, realizzato insieme al fotografo Paolo Ciaberta, Hitinero è stato un ottimo partner che ci ha supportato nel corso della nostra cicloesplorazione. Sia per la gestione di alcuni trasferimenti, sia per una revisione e manutenzione delle nostre bici a metà viaggio.

Per maggiori informazioni: http://www.hitinero.com/ – [email protected]

[Contenuto realizzato in collaborazione con Hitinero, fotografie di Paolo Ciaberta]