Bici da strada e gravel in un unico telaio: Wilier Triestina presenta Rave SLR

12 Ottobre 2021

Novità di alta gamma in casa Wilier Triestina, con un telaio in carbonio leggero e reattivo che può essere configurato sia come bici da strada allroad che come gravel bike per affrontare sterrati e pavè: Rave SLR viene declinata in due colorazioni (black/grey matt e sand/green matt) ed entrambe le proposte possono essere equipaggiate con accessori da strada di fascia alta (nuovo Shimano Dura Ace Di2, nuovo Shimano Ultegra Di2, Sram Force AXS) o accessori gravel di alta gamma (Campagnolo Ekar, Shimano GRX o il nuovo Sram Force AXS XPLR) con pneumatici da strada o gravel fino a 42 mm.

Wilier Triestina Rave SLR – Configurazione gravel [colorazione sand/green matt]

Wilier Triestina Rave SLR – Configurazione bici da corsa allroad [colorazione black/grey matt]

Rave SLR: sguardo d’insieme

La neonata del marchio dell’alabarda, la Rave SLR, è votata alle prestazioni e questa caratteristica emerge fin dal primo sguardo: il telaio leggero – con lo stesso mix di carbonio e di speciali fibre viscoelastiche utilizzato per la Filante SLR e per la Wilier 0 SLR – è reattivo e rigido dove necessario grazie all’uso dei tecnopolimeri, con geometrie corsaiole.

Geometrie equilibrate

Per creare un telaio dalla geometrie racing equilibrate la casa di Rossano Veneto ha unito in un unico prodotto il top di gamma delle referenze corsaiole e le parti di telaio di origine endurance e gravel: per questo la Rave SLR presenta uno stack leggermente più alto e un reach un po’ più corto rispetto a una bici da competizione pura. Elementi che, uniti ai manubri monoscocca disponibili per configurarla, rappresentano la sintesi tra alte prestazioni e comfort in sella. Il peso dichiarato del telaio della Rave SLR di Wilier Triestina è di 915 grammi, cui va aggiunta la forcella da 415 grammi.





Dettagli della configurazione bici da corsa allroad – Wilier Triestina Rave SLR





Dettagli della configurazione gravel – Wilier Triestina Rave SLR

Manubrio e cavi integrati

Oltre ad essere leggeri, i manubri monoscocca 0-Bar (330 grammi) e J-Bar (390 grammi) disponibili nella Rave SLR, ospitano i cavi freno e comandi, facendoli passare all’interno del telaio. Le linee sinuose e arrotondate di manubrio e attacco manubrio dal design essenziale garantiscono la migliore presa ergonomica possibile.



Wilier Tristina Rave SLR – Linee pulite dei manubri con tutti i cavi integrati

Perno passante “Speed Release”

La Rave SLR, configurabile sia come bici da corsa che come gravel bike, ha un nuovo sistema di perno passante Mavic Speed ​​Release che consente di rimuovere rapidamente la ruota dal telaio. In questo modo non è necessario estrarre completamente l’asse dal mozzo della ruota. Questa soluzione riduce notevolmente i tempi di rilascio e inserimento della ruota. Durante le gare riduce in media i tempi di cambio ruota di 7 secondi rispetto ad un sistema tradizionale ad asse passante. Si tratta indubbiamente di un vantaggio strategico, da sfruttare in caso di necessità.

Distanziali easy-fit

I distanziali tra il tubo sterzo del telaio e il manubrio sono realizzati in materiale composito ad alta rigidità, con una speciale cavità per il passaggio dei cavi. Sono costituiti da due parti per un rapido montaggio e smontaggio, senza interferire con i cavi che corrono dal manubrio al telaio.

Prezzi e allestimenti

I prezzi di listino della nuova Rave SLR, a seconda della configurazione scelta, variano tra gli 8.300 e gli 11.000 euro (Iva inclusa): in linea con le caratteristiche tecniche di una bici di alta gamma votata alla prestazione sia su strada che sugli sterrati.





Per maggiori informazioni: www.wilier.com