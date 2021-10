Milano: weekend in Piazza Duomo con le e-cargo bike

14 Ottobre 2021

Un weekend all’insegna delle cargo bike a pedalata assistita con l’evento “Carica e Pedala” promosso dal Comune di Milano in Piazza Duomo: le famiglie e i cittadini incontreranno le e-cargo bike. Sarà possibile testare gli ultimi modelli con l’aiuto di operatori esperti. Le bici da carico elettriche sono mezzi efficienti e sostenibili per portare i bambini a scuola, andare in ufficio, andare a fare la spesa, trasportare pacchi e possono essere utilizzate anche come mezzo di lavoro o in condivisione per un condominio.

Carica e Pedala

L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 10 alle ore 18, presso lo spazio divulgativo in Piazza Duomo dove saranno anche esposte le biciclette dei diversi operatori del bike sharing milanese. L’iniziativa rientra nel programma europeo PrepAIR – Po Regions Engaged to Policies of Air è il progetto europeo LIFE che si propone di migliorare la qualità dell’aria nella regione del Po e in Slovenia, con capofila la Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Milano ha scelto di promuovere la mobilità ciclistica in quanto modalità di trasporto sana, efficiente e sostenibile. Obiettivo delle azioni PrepAIR, progettate e gestite dalla Direzione Educazione del Comune di Milano, sono gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici milanesi (fascia 8-14 anni).

L’azione più estesa è DrinDrin – Scuola in bici, un programma biennale (2022-24) di formazione alla ciclabilità quotidiana sui percorsi casa-scuola. DrinDrin ha come obiettivo una maggiore consapevolezza dei vantaggi della ciclabilità quotidiana da parte di alunni e famiglie, oltre a fornire le competenze necessarie a muoversi in bicicletta in autonomia e sicurezza, arricchendo così il l’offerta formativa degli istituti partecipanti con temi di sostenibilità sociale e ambientale. Le azioni PrepAIR prevedono inoltre la disseminazione dei contenuti di innovazione tecnologica, come ad esempio i vantaggi offerti dalla diffusione della pedalata assistita alla logistica familiare.

E-mozioni Varietà su YouTube

Per l’edizione 2021 di E_MOB il Comune di Milano, inoltre, promuove anche l’iniziativa martedì 19 ottobre dalle 10 alle 11 in diretta streaming sul canale YouTube di Life-Prepair: la scena sarà di Paolo Franceschini, conduttore di Radio Kiss Kiss e “Comicista” – un po’ comico e un po’ ciclista – che presenterà in anteprima assoluta il suo E-Mozioni Varietà, cabaret sulla mobilità elettrica più sostenibile che c’è: quella a pedali.

Presentato da E_MOB e dalla Direzione Educazione del Comune di Milano, con l’aiuto di “ospiti” e interventi esterni all’insegna del trasformismo e della comicità, Franceschini racconterà le peculiarità e i vantaggi della propulsione ibrida muscolare-elettrica applicata alla bicicletta. Lo spettacolo sarà disponibile anche in seguito, sullo stesso canale YouTube Life-Prepair.