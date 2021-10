La Zona 30 di Cuneo funziona nonostante le balle di Striscia la Notizia

28 Ottobre 2021

Il servizio di Striscia la Notizia sulla segnaletica sperimentale di Cuneo continua a far parlare di sé: il tg satirico di Antonio Ricci il 13 ottobre scorso aveva mandato in onda un servizio dal titolo “Cuneo, segnaletica da capogiro” in cui l’inviata Chiara Squaglia dileggiava (nello stile della trasmissione, ndr) gli interventi di urbanismo tattico e di moderazione del traffico messi in atto dall’Amministrazione in una Zona 30.

Durante il servizio, lo spazio concesso alla replica dell’assessore alla Mobilità Davide Dalmasso, in coda al servizio [visionabile a questo link], è stato un taglia-e-cuci di pochi secondi e non ha aiutato i telespettatori a comprendere le motivazioni che hanno portato a quelle realizzazioni stradali, ancora poco diffuse in Italia ma molto utilizzate in altri Paesi.

Per questo Bikeitalia ha raggiunto telefonicamente l’assessore Dalmasso, per dargli l’opportunità di articolare meglio la sua risposta (cosa che aveva fatto anche con Striscia la Notizia, peccato che dei circa 10 minuti di girato abbiano messo in onda soltanto 7 secondi, ndr) a partire dal contesto della realizzazione: quell’intervento è stato fatto in una Zona 30, in un quartiere residenziale dove la velocità massima consentita è di 30 km/h. Lo aveva detto qualche giorno fa in Consiglio Comunale e lo ha ribadito anche a noi.

Al telefono la voce dell’assessore Dalmasso è ferma, il tono pacato: “Nell’intervista registrata dall’inviata di Striscia la Notizia mi erano state fatte più domande e avevo potuto argomentare evidenziando che quegli interventi di urbanistica tattica erano stati fatti in una Zona 30 seguendo le norme del Codice della Strada e con il parere favorevole anche dei vigili. Quello che mi è spiaciuto, vedendo il servizio andato in onda, è stata la volontà di Striscia la Notizia di decontestualizzare il tutto”.

In effetti quello che non è emerso nel servizio andato in onda da Striscia è proprio la ratio dell’intervento, come spiega a Bikeitalia Dalmasso: “Abbiamo voluto fare un intervento più leggero, in sola segnaletica, per testarne il funzionamento per poi farlo diventare permanente”. Come riporta il memorandum preparato dall’ufficio tecnico del Comune di Cuneo in risposta al servizio di Striscia la Notizia: “Abbiamo utilizzato metodologie innovative, con soluzioni a basso costo (i lavori sono costati 104.000 Euro dei quali circa 60.000 per normali manutenzioni stradali legate alla riasfaltatura di tutti gli incroci. I restanti 44.000 Euro sono stati utilizzati per ridefinire le carreggiati stradali su 18 incroci pari a un corso a incrocio di circa 2.700 Euro) e rapidamente realizzabili, che sono sperimentali per la nostra città, ma ormai note in Italia e all’estero. Pur coscienti che questo avrebbe attirato critiche o commenti divertiti, abbiamo ottenuto dei risultati”.

La domanda che abbiamo quindi fatto all’assessore è se la sicurezza stradale in quei tratti interessati dagli interventi sia aumentata o diminuita e la sua risposta è stata molto eloquente: “Da quando abbiamo istituito la Zona 30 non abbiamo rilevato incidentalità sull’area, l’unico incidente (che si è verificato lunedì 25 ottobre 2021, ndr) è avvenuto in una parte del quartiere in cui non è presente questo nuovo tipo di segnaletica. Abbiamo anche verificato che la velocità di punta dei veicoli è diminuita: perché quella segnaletica richiama l’attenzione e chi guida un’auto è indotto a rallentare”.

Su questo punto il documento redatto dai tecnici del Comune in risposta al servizio di Striscia la Notizia è molto dettagliato: “Dalle misurazioni effettuate a giugno con i radar, la velocità media delle auto si è attestata a 32 km/h, l’85% delle auto ha una velocità inferiore a 38 km/h e la velocità massima rilevata è stata pari a 59 km/h. Parlare di insicurezza, ridendo di alcune strisce rosse, arancioni e bianche è facile, ma soggettivo, lasciar parlare i dati è meglio, ed è oggettivo”.

Peraltro questo intervento di moderazione del traffico nel quartiere San Paolo di Cuneo, come sottolinea Fabio Pellegrino dell’Ufficio Mobilità e Trasporti, è stato pensato proprio per aumentare la sicurezza stradale e aumentare la vivibilità e la fruibilità delle strade da parte di tutti: “Tra il 2017 e il 2020 si erano verificati 27 incidenti, per questo siamo intervenuti sugli incroci, abbiamo realizzato le chicane per rallentare le auto e abbiamo creato delle chiusure selettive in alcune zone del quartiere per evitare il traffico motorizzato di attraversamento”.

In conclusione l’assessore Dalmasso ribadisce a Bikeitalia il suo pensiero sull’intera vicenda: “Tutto è perfettibile, ci mancherebbe, però bisogna capire le motivazioni e gli obiettivi di quello che si è realizzato poi, a valle di quello, si fanno dei ragionamenti: disincentivare l’uso dell’auto nei contesti urbani è un qualcosa che va fatto. E con questo intervento di urbanistica tattica noi lo abbiamo fatto”.

