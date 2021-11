17 Novembre 2021

Per gli amanti del cicloturismo e degli itinerari in bicicletta a contatto con la natura Gran Canaria rappresenta senza dubbio una mèta molto interessante: un “continente in miniatura”, un’isola ideale dove pedalare in tutte le stagioni, grazie a una temperatura media di 24 °C, immersa nell’Oceano Atlantico e baciata dal sole.

Gran Canaria: fuga dall’inverno

Per una fuga dall’inverno in sella alla propria due ruote Gran Canaria offre tanti possibili percorsi da pedalare: dall’entroterra alle zone costiere, attraversando una varietà di paesaggi che spaziano dalle spiagge sabbiose ai canyon, dalle foreste alla montagna. Un luogo dove la bicicletta rappresenta una delle possibili attività a contatto diretto con la natura oltre al trekking e alle scalate.

Gran Canaria, il giro dell’isola in bicicletta

Grazie al clima mite che regna nell’isola nel corso di tutto l’anno, l’autunno e l’inverno a Gran Canaria si presentano come un’ininterrotta primavera ed è possibile pianificare il periplo dell’isola in bicicletta per attraversare paesaggi spettacolari e ritemprarsi al sole avendo ben 128 spiagge a disposizione in circa 190 chilometri di pedalata.

Il giro dell’isola in bicicletta

Se il cuore di Gran Canaria è una zona di montagna perfetta per la mountain bike, il giro dell’isola lungo la costa è molto adatto a chi macina chilometri con la bici da strada. Nel periplo dell’isola in bicicletta vista mare si pedalerà in una varietà di paesaggi che a ogni curva regalerà un panorama da incorniciare. Gran Canaria – con le sue 32 aree naturali protette, le 8 riserve naturali e circa 100 specie di piante autoctone – possiede un patrimonio botanico considerato unico e inestimabile dagli scienziati.

Salite e discese spettacolari

Gran Canaria, di origine vulcanica, è caratterizzata dalle rocce e per quanto riguarda la sua morfologia presenta pochi tratti in piano: le strade costiere sono scoscese, a picco sull’oceano, con salite e discese spettacolari molto divertenti e allenanti, da percorrere in sella al proprio ritmo per godere anche del paesaggio.

Il periplo di Gran Canaria: 190 chilometri in sella

Per il giro completo dell’isola in bicicletta di 190 chilometri (magari da suddividere in due o più tappe) è possibile partire da Puerto de Mogán e pedalare verso il paese di Mogán per poi attaccare una salita di 7 chilometri che porta al Mirador de la Aldea: un belvedere con vista panoramica. A seguire una forte discesa: i continui saliscendi caratterizzano questo itinerario costiero. Un’altra salita degna di nota (9 chilometri) è quella che porta al Mirador el Balcón. A ripagare delle fatiche delle salite ci sono gli scorci panoramici mozzafiato.

A circa metà del periplo troviamo il capoluogo dell’isola, Las Palmas de Gran Canaria: qui il territorio è completamente pianeggiante ed è possibile fare tappa, spezzando il viaggio e approfittando della sosta per visitare la città e immergersi nella cultura locale. Il giro dell’isola prosegue verso Maspalomas: riprendono i consueti saliscendi che conducono di nuovo al punto di partenza di Puerto de Mogán.

Per maggiori informazioni sul giro dell’isola in bicicletta visitare il sito di Gran Canaria Turismo a questo indirizzo.