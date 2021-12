Mario Cipollini in Shimano per montare la sua bici con il Dura-Ace R9200

17 Dicembre 2021

Mario Cipollini, ex ciclista professionista, continua a macinare chilometri in sella: oltre a uscire in bici con qualsiasi condizione atmosferica e a dispensare consigli ai cicloamatori attraverso i suoi canali social – come nel caso di pedalare con i piedi caldi e asciutti anche in inverno – è anche attento alle novità tecnologiche sul fronte della componentistica. E nella sua collezione non poteva mancare una bici montata con il cambio Shimano Dura-Ace R9200: Cipollini è andato al quartier generale di Shimano Italia per seguire passo passo il montaggio del suo telaio in carbonio modello AD.ONE.

In attesa di testare la bici su strada, Cipollini ha pubblicato intanto un minivideo di presentazione sul suo profilo FB:

Ecco di seguito una gallery – pubblicata sul profilo Facebook di Shimano Italia – con tutte le fasi del montaggio e della regolazione del nuovo cambio elettronico Dura-Ace R9200 per la bici di Mario Cipollini: