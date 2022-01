Bici da corsa: Canyon aggiorna la gamma Endurace con i modelli 2022

20 Gennaio 2022

Sono passati 8 anni dal lancio di Endurace, la bici da corsa di Canyon pensata per l’endurance e ottimizzata per rendere le lunghe performance in sella più accessibili puntando su comfort e manegevolezza. Con i modelli 2022 la gamma Endurace si aggiorna, sempre all’insegna del concetto di “democratizzare la performance” con prodotti interessanti dal punto di vista delle innovazioni e con un rapporto qualità/prezzo che punta a intercettare un ampio pubblico. Perché entry level non è sinonimo di bassa qualità, anzi: le caratteristiche costruttive e tecniche delle nuove Endurace di casa Canyon sono state mutuate dal modello iconico Endurace CF SLX.







Canyon Endurace CF e AL

La gamma Endurace è stata aggiornata sia per quanto riguarda i modelli con telaio in fibra di carbonio (CF) sia per quelli in alluminio (AL): l’obiettivo era di proporre bici da corsa votate alle lunghe distanze, aumentando il comfort e non lesinando sulla qualità della componentistica. E le caratteristiche dei modelli disponibili da oggi – giovedì 20 gennaio 2022 – in vendita esclusivamente sul sito Canyon.com sono di tutto rispetto.





Canyon Endurace: taglie e geometrie

Come riescono i nuovi modelli a raggiungere questo obiettivo? In primo luogo, la Endurace CF e AL hanno lo stesso concetto di Sport Geometry utilizzato dalla Endurace CF SLX – con una posizione di guida più rilassata che riduce il carico su schiena, spalle, braccia e mani del ciclista, consentendo di massimizzare le prestazioni su strada, rimanendo più fresco più a lungo. In termini di vestibilità, l’Endurace si rivolge anche a un ampio spettro di ciclisti – con 8 misure di telaio distinte che coprono tutte le taglie – dalla 3XS alla 2XL – da 150 cm a ben oltre 200 cm.

Canyon Endurace CF 7 ETAP credit Tino Pohlmann

Caratteristiche innovative

La capacità di andare su tutti i terreni è un dato di fatto, grazie alla generosa distanza tra i pneumatici di 35 mm. Inoltre, ora è possibile fissare una borsa Canyon LOAD o Canyon x Apidura sul tubo orizzontale, in modo sicuro e senza bisogno di velcro o di cinghie di fissaggio, grazie agli occhielli per il montaggio dedicati.

Un nuovo design snello della forcella ne aumenta la rigidità per una maggiore stabilità dell’avantreno in forte frenata e una migliorata precisione di guida in qualsiasi condizione.

Prezzi di listino (validi nell’Eurozona)

La gamma Endurace AL è composta della Endurace 6 equipaggiata con Shimano Tiagra a 1.399€, e dalla Endurace 7 a 1.699€. Ci sono quattro modelli Endurace CF, a partire da €1.999. Per la Endurace CF 7 e terminando con la Endurace CF 7 eTap, dotata di cambio SRAM Rival 2×12 completamente wireless, ruote DT Swiss ad alto profilo e gomma Continental Grand Prix 5000 S da 30 mm. I prezzi indicati sono validi nell’Eurozona.

Per maggiori informazioni sulle nuove Endurace AL e CF è possibile visitare il sito canyon.com.