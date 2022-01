La Fiera del Cicloturismo arriva a Milano il 12 e il 13 marzo 2022

26 Gennaio 2022

Milano si prepara ad accogliere la Fiera del Cicloturismo. Sabato 12 e domenica 13 marzo 2022, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita la prima Fiera del Cicloturismo in Italia dedicata al turismo a pedali. Sarà un’occasione imperdibile per incontrare tour operator, ascoltare racconti di viaggio e scoprire nuove destinazioni da esplorare in bicicletta.

Fiera del Cicloturismo 2022

La prima fiera italiana dedicata al cicloturismo e al viaggiare in bicicletta si svolgerà all’interno della Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4), negli ampi locali dell’ex spazio industriale riconvertito dal Comune di Milano alla cultura e alla creatività. La manifestazione – a ingresso gratuito, con registrazione online – si rivolge a tutti gli appassionati di turismo attivo interessati ai viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare, in famiglia, con amici o in solitaria.

Fiera del Cicloturismo 2022: il 12 e il 13 marzo a Milano

Il Patrocinio del Comune di Milano

La Fiera del Cicloturismo, patrocinata dal Comune di Milano, si propone come momento di incontro tra gli operatori del settore, siano essi destinazioni o tour operator, e il pubblico che mai come in questo momento storico è alla ricerca di immersione nella natura vivendo appieno il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni.

Il programma

Un fine settimana durante il quale sarà possibile saperne di più e conoscere l’offerta di esperienze in bicicletta. Escursioni in giornata, vacanze complete o lunghi viaggi, in ogni modalità: per chi vuole viverlo in famiglia, per chi si avvicina per la prima volta a questo modo di fare turismo, per chi ne ha già fatto uno stile di vita, e per gli sportivi per allenarsi in bici senza rinunciare a scoprire la cultura dei territori visitati pedalando.





Area espositiva, talks e workshop

Oltre all’area espositiva dedicata a tour operator, consorzi territoriali, destinazioni, città e realtà internazionali attive nel settore, la Fiera del Cicloturismo ospiterà anche i Talks, un programma ricchissimo di presentazioni, workshop formativi per quasi ogni circostanza, storie di viaggio e di terre da scoprire su un sellino, con mille spunti per il visitatore per immaginare e prepararsi alla sua prima o prossima esperienza di un viaggio sui pedali.

Espositori nazionali e internazionali

Itinerari e servizi per turisti in bicicletta, nuove mete per le prossime vacanze, pacchetti turistici e tante idee di viaggio sono solo alcune delle offerte che i visitatori potranno trovare in questo fine settimana dedicato al turismo in bici.

Oltre 50 tra destinazioni e operatori in Italia e nel mondo hanno scelto di partecipare alla Fiera del Cicloturismo.

I main sponsor della manifestazione saranno: Gran Canaria (Spagna), Regione Valenziana (Spagna), Sicilia e Basilicata, destinazioni che hanno puntato al cicloturismo come un nuovo modo di vivere le vacanze e conoscere il lato più autentico dei propri territori.

Mentre gli sponsor sono ad oggi: Turchia, Catalogna (Spagna), Valtellina, ATL Biella, Comune di Cuneo e Terres Monviso.













Che cos’è il cicloturismo

È una forma di turismo attivo che prevede di viaggiare in bicicletta: può essere praticato per viaggi brevi, come escursioni in giornata, o per periodi più lunghi con bagagli al seguito, pernottamento in tenda o in strutture ricettive. Si possono scegliere le due ruote come unico mezzo di trasporto o prevedere l’integrazione di treno o bus o il supporto logistico di tour organizzati da agenzie specializzate.

Le declinazioni del cicloturismo sono molte, rivolte a famiglie, singoli o gruppi, con percorsi accessibili e adatti a tutti incluse destinazioni più d’avventura. Non ha stagionalità, permette di costruire itinerari su misura a contatto con la natura e fuori dai circuiti di massa e si conferma essere senza dubbio una modalità economica di viaggiare.

La Fiera del Cicloturismo è organizzata da Bikenomist srl in collaborazione con RM Ideas Factory e Estro Comunicazione srls.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’evento: www.fieradelcicloturismo.it