2.022 km in bici per 2.022 alberi: il 10 marzo Paola Gianotti arriverà a Milano - Bikeitalia.it

8 Marzo 2022

Paola Gianotti: 2.022 km per 2.022 alberi piantati. La prima impresa green dell’ultraciclista piemontese si avvia al termine. Sarà completata con la messa a dimora, insieme ai bambini, di 100 piantine presso il Parco delle Cave di Baggio, a Milano, giovedì 10 marzo 2022.

Adv



Paola Gianotti ha attraversato l’Europa in bici per la sua impresa Bike4Tree, di cui Eicom è partner, realizzata in sostegno della campagna “M’illumino di meno” della trasmissione Caterpillar di Radio2 Rai. Partita da Stoccolma il 25 febbraio, Paola alla fine del viaggio avrà percorso 2.022 km da Stoccolma a Milano facendosi testimone di un messaggio fondamentale per il nostro Pianeta: l’importanza e il valore di piantare alberi.

Paola Gianotti pedala e mette a dimora alberi con Bike4Tree

Dopo aver visitato luoghi incredibili, incontrato moltissime persone e regalato altrettanti “alberi per il futuro” (iniziativa curata insieme al Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità), Paola sta continuando a pedalare e si appresta a far rientro in Italia, con data di arrivo fissata per il 10 marzo a Milano.

Paola Gianotti al Parlamento Europeo

Intanto nella giornata di ieri, passando per Strasburgo, Paola Gianotti ha incontrato la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e le ha consegnato la pianta di Falcone e una targa in legno in memoria di David Sassoli, indimenticato presidente del Parlamento Europeo recentemente scomparso.

L’arrivo a Milano il 10 marzo 2022

Sarà proprio a Milano che, dopo aver consegnato una piantina al sindaco Beppe Sala, Paola Gianotti raggiungerà il Parco delle Cave presso la zona est della città (Forze Armate / Baggio) per mettere a dimora 100 piantine insieme ai bambini delle scuole vicine. Un momento di altissimo valore per i giovani partecipanti – ma anche per i grandi – e di beneficio effettivo per il Parco, che vedrà rinvigorita la sua area verde con nuovi arbusti; e, ovviamente, uno dei modi più belli per festeggiare insieme il completamento dell’impresa di una delle più nobili atlete dei nostri tempi.

L’area di arrivo di Paola Gianotti a Milano dove saranno messi a dimora gli alberi



L’area del Parco delle Cave che andrà ad ospitare le circa 100 piantine è stata accuratamente selezionata dal Direttore del Parco, Architetto Cesare Salvetat, con l’obiettivo di preservare gli equilibri ambientali e faunistici del Parco.

Anche le specie delle piante che verranno messe a dimora sono state scelte da un elenco approvato per quest’area dall’ERSAF, Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Si tratterà di specie arbustive diverse, che andranno nel tempo a creare una barriera naturale per proteggere e preservare una delle zone umide del parco.

Le piante sono state fornite dal Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità (che ha rifornito Paola delle piantine per il suo viaggio) e dall’ERSAF stesso, mentre le loro cure saranno affidate agli agricoltori del Parco delle Cave e ad aXis, Associazione Culturale che con Eicom cura i progetti del pOrto Sicuro ed Energia nell’Orto attivi nel Municipio 7 di Milano. Un momento per celebrare l’ambiente, lo sport, la vita.

Programma dell’evento

Ore 11:00 – Mentre Paola Gianotti sarà in procinto di raggiungere Milano, i bambini si raduneranno presso l’area del Parco designata alla messa a dimora delle 100 piantine.

Qui conosceranno i rappresentanti di aXis e del Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità, che racconteranno loro il valore della natura e l’importanza del prendersene cura, e insieme inizieranno a mettere a dimora le 100 piantine.

Ore 12:00 – Paola Gianotti e il suo staff giungeranno al Parco delle Cave. Seguirà un breve momento di festa, con la celebrazione dell’impresa di Paola, un breve intervento dei Partner di progetto e l’incontro tra l’atleta e i bambini, con il racconto e la condivisione delle reciproche imprese e la messa a dimora delle ultime piantine.

L’ingresso al Parco delle Cave è libero e l’invito ad unirsi a questo momento di festa dell’ambiente, dello sport, della vita è per tutti, ricordandosi sempre che il primo modo per celebrare la natura è rispettarla e averne cura.

CORSO ONLINE Raggiungi i tuoi obiettivi con Paola Gianotti SCOPRI