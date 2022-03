Il corretto posizionamento in sella: serata gratuita | 14 aprile 2022 - Bikeitalia.it

24 Marzo 2022

Il corretto posizionamento in sella: una serata gratuita offerta da Bikeitalia.

Bikeitalia si occupa di visite biomeccaniche dal 2015 e più di 1400 ciclisti sono passati dai vari Bikeitalia LAB sparsi sull’intero territorio nazionale. Il corretto posizionamento in sella è sicuramente un tema molto sentito e apprezzato dai ciclisti.

Per questo, Bikeitalia ha organizzato una serata completamente gratuita per il 14 aprile 2022, alle ore 20:30, presso il locale Hop Cycle di Pogliano Milanese (MI).

Durante l’evento “Il corretto posizionamento in sella: serata gratuita”, Omar Gatti (Scienze Motorie) e Chiara Ponti (Fisioterapista), daranno dei consigli utili per migliorare la nostra posizione in sella ed evitare dolori e fastidi. Cercando inoltre di rispondere alle domande più comuni dei ciclisti:

“Come ci si posiziona bene in sella?”

“Come si regola la bici per migliorare la propria prestazione e risolvere i dolori che sentiamo quando pedaliamo?”

E molte altre ancora.

L’evento è a numero chiuso, per un massimo di 30 persone, per cui è obbligatorio iscriversi al link di EventBrite. Date le disposizioni anticovid del Ministero della Salute, i partecipanti per accedere dovranno essere in possesso del super green passe e per tutta la serata dovranno indossare la mascherina.