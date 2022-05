Torna BAM!, il raduno dei viaggiatori in bicicletta - Bikeitalia.it

19 Maggio 2022

A Mantova il 10-12 giugno torna BAM!, l’ottava edizione del raduno dei viaggiatori in bicicletta. Annunciato il programma dell’evento, con grandi ospiti, musica, workshop, film e pedalate nel territorio.

BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, il più grande evento dedicato al cicloturismo e all’avventura in sella d’Europa, torna a Mantova, da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022.

Sono attesi migliaia di viaggiatori da tutta Italia e dall’estero, per ritrovarsi a condividere la propria passione per il viaggio e le due ruote.

Il programma è stato annunciato in queste ore: saranno molte le storie e le esperienze sul palco, ma anche i momenti in cui imparare qualcosa di nuovo, magari sulla cartografia digitale, sulla meccanica, o su come rendere più duraturi i prodotti, prendendosi cura dell’ambiente in maniera molto pratica.

Maurizio Carucci

A raccontare di viaggi in bici e di scelte contro corrente, venerdì sera ci sarà anche l’ex front man degli Ex-Otago, Maurizio Carucci, che sarà in concerto al BAM! per presentare il suo nuovo album da solista.

Tra gli ospiti, il grande illustratore statunitense Jeremy Collins, che viaggerà per 10 giorni in Italia in bici e racconterà poi l’esperienza tramite le sue illustrazioni. Collins sarà sul palco del BAM! sabato 11.

Dino Lanzaretti, reduce da un incredibile viaggio nella regione più fredda del mondo, in Siberia, racconterà la sua esperienza e il suo punto di vista sul cambiamento climatico; Willy Mulonia, da 20 anni uno dei viaggiatori in bicicletta più esperti, con alle spalle viaggi in tutto il mondo, condividerà il suo viaggio invernale in Alaska. L’ugandese John Bosco Balongo spiegherà il suo Great African Cycling Safari, un viaggio che è diventato un progetto turistico nato in Africa orientale attorno alla bicicletta.

Serena Cugno, mamma e viaggiatrice, porterà sul palco la sua esperienza di viaggio con i bambini, un tema di ispirazione per molti. Si parlerà poi di Fiandre, una delle destinazioni ciclabili più accoglienti in Europa, assieme al team Enough Cycling.

Sul palco anche molte altre storie, tra grandi viaggi e esperienze personali di ispirazione. Venerdì e sabato per la prima volta in programma anche la KONA Film Night, con la proiezione di una selezione di film di avventura in bicicletta e esplorazione. Spazio poi ai workshop, agli incontri tecnici, alle degustazioni, ma anche alla musica live, che sarà filo conduttore dell’evento.

Nel village saranno presenti le più importanti aziende del settore, dai grandi marchi ai produttori artigianali, con le loro proposte dedicate proprio all’avventura e al viaggio in bicicletta. A pochi metri il grande spazio camp, dove i viaggiatori del BAM! potranno piantare la tenda, eccezionalmente di fronte ai laghi di Mantova.

Il BAM! inizia però ben prima, quando i viaggiatori escono da casa: i partecipanti sono infatti invitati, ogni anno, a partire in bici verso Mantova, condividendo la strada con amici vecchi e nuovi: uno spunto che spinge centinaia di persone a pedalare per giorni, per ritrovarsi poi a piantare la tenda sotto lo stesso cielo, di fronte ai meravigliosi laghi della città.

BAM! è un evento gratuito e aperto a tutti. Info www.bameurope.it

Bikeitalia.it è orgogliosamente media partner dell’evento.