La staffetta ciclistica europea per gli 800 anni dell'Università di Padova - Bikeitalia.it

6 Giugno 2022

La bicicletta come mezzo senza tempo che unisce il passato glorioso di una delle più antiche istituzioni universitarie d’Europa e lo mette in connessione con quello degli altri atenei, guardando al futuro della conoscenza.

Adv



L’iniziativa “Scholares Vagantes” – sulle orme degli studiosi del passato che varcavano i confini alla ricerca di una cultura comune – è una staffetta ciclistica organizzata dall’Università di Padova (Unipd) per celebrare i suoi 800 anni di storia (1222-2022) facendo tappa nelle più antiche università del Vecchio Continente.

La staffetta ciclistica europea

Sono nove i team ciclistici Unipd coinvolti, che si stanno alternando ogni sette giorni e sono composti da docenti, personale, studentesse e studenti, per un coinvolgimento complessivo di circa 36 persone. La staffetta ciclistica – partita da Oxford il 21 aprile 2022 – terminerà a Padova il 18 giugno 2022. In totale saranno percorsi circa 4.475 km, con una media di circa 75 km giornalieri, suddivisi in 9 tappe per 60 giorni di viaggio.

🚴‍♂️ Scholares Vagantes, in bici attraverso l’Europa con le più antiche università!



Per #800Unipd ricordiamo i #VagantesUnipd che attraversavano l'Europa alla ricerca di una cultura comune con una staffetta ciclistica interuniversitaria.



> https://t.co/CUZR6Vf7Bd pic.twitter.com/iDKTfqGXQE — Università di Padova (@UniPadova) April 12, 2022

L’Università di Padova attraversa dunque, su bici tradizionali e con i suoi team ciclistici, 4 paesi – dall’Inghilterra, alla Francia, passando per la Spagna e giungendo sino in Italia – coinvolgendo 6 tra le più antiche università d’Europa:

University of Oxford

University of Cambridge

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Universidad de Salamanca

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Università degli Studi di Padova

Scholares Vagantes Unipd – La ciclostaffetta fa tappa a Parigi: foto ricordo con la Tour Eiffel

“Un percorso e un’esperienza europea, da lasciare in eredità alle prossime generazioni, all’insegna dei valori fondanti dell’Ateneo e la riflessione collettiva sul futuro che ci attende. Un messaggio attivo di sostenibilità e che promuova i valori dello sport, della salute, del benessere, della mobilità e della collaborazione internazionale”, sottolinea la nota di Unipd che presenta l’iniziativa.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://800anniunipd.it/iniziative/scholares-vagantes/