Corso professionale per meccanici bici: il Masterclass Bikeitalia - Bikeitalia.it

13 Giugno 2022

Cerchi un corso professionale per meccanici bici? Il Masterclass in Meccanica Ciclistica Bikeitalia è la soluzione. Un corso attivo dal 2018 che ha permesso a più di 60 persone di aprire la propria officina di biciclette.

Un corso professionale per meccanici bici

Il mondo delle biciclette è cambiato ed è sempre più tecnologico. Cambi elettronici, bici elettriche, freni a disco, sospensioni. La figura del meccanico bici è passata da essere quella di una persona capace di montare correttamente una bici a dover essere un tecnico competente a 360°, in grado di risolvere i problemi del cliente e di saperlo consigliare. Inoltre i prodotti del mondo bici si sono ulteriormente ampliati (basti pensare al 10-11-12 e persino 13 velocità) e questo richiede un continuo aggiornamento da parte del meccanico che vuole definirsi professionista. Per rispondere a questa esigenza e per permettere di creare delle figure professionali e competenti, noi di Bikeitalia abbiamo creato un corso professionale per meccanici bici, che abbiamo chiamato Masterclass in meccanica ciclistica.

Il corso è attivo dal 2018 e ne abbiamo realizzate più di 60 edizioni. Ora, per offrire un servizio sempre migliore e più professionale, lo abbiamo completamente aggiornato nei moduli e nei contenuti.

Il programma

Il Masterclass in meccanica ciclistica è strutturato in tre fasi, con una formula che permette al corsista di ottimizzare l’apprendimento:

1. Fase preliminare

22 ore di formazione online e 3 libri di testo

22 ore di formazione online che vengono attivati al momento dell’iscrizione. La didattica online è pensata per fornire tutte le base teoriche e nozionistiche riguardo l’attrezzatura, i componenti della bicicletta e il loro funzionamento. I video sono on-demand, possono essere seguiti quando si vuole, senza limiti di tempo né orari. Alle 22 ore di formazione vanno aggiunte le ore per lo studio di 3 libri di testo in pdf.

2. Fase principale

62 ore di formazione in presenza

8 giornate di cui sette giornate dedicate alla meccanica e una dedicata al business e alla gestione dell’attività. Una settimana prima dell’accesso all’aula il corsista compila un questionario conoscitivo, in modo da poter ottimizzare la didattica in presenza sulle esigenze e aspettative individuali. La didattica in presenza è pensata per ottimizzare l’apprendimento delle operazioni pratiche di manutenzione, montaggio e meccanica di bici. La parte di didattica in presenza è corredata dalla fornitura di un volume in pdf di 832 pagine come “manuale del Masterclass”.

Le giornate in presenza sono così organizzate:

Attrezzatura e trasmissione Movimenti centrali, mozzi e serie sterzo Freni idraulici e meccanici Sospensioni Ruote Ebike e cambi elettronici Cerchi, copertoni, camere d’aria, tubolari e tubeless Business e avviamento del negozio

3. Fase finale

24 ore di tirocinio in un negozio

3 giorni di stage presso negozi di bici partner del corso per mettere in pratica ciò che si è imparato nella realtà di un negozio. Il tirocinio può essere effettuato sia subito dopo i 7 giorni in presenza che in altri momenti senza alcun problema.

Il corso è riservato a soli 6 partecipanti per massimizzare l’apprendimento e il supporto offerto a ciascun corsista da parte del relatore.

Cosa è compreso nel corso professionale per meccanici bici?

108 ore di formazione complessiva , suddivise in 22 ore online, 62 ore in aula, 24 ore in negozio;

, suddivise in 22 ore online, 62 ore in aula, 24 ore in negozio; Accesso ai corsi online al momento dell’iscrizione, con attivazione di un account sul sito corsi Bikeitalia, che rimane aperto per sempre;

al momento dell’iscrizione, con attivazione di un account sul sito corsi Bikeitalia, che rimane aperto per sempre; 3 libri di testo in pdf da scaricare e studiare : “Guida all’attrezzatura per la manutenzione della bici”, “Guida alla manutenzione ordinaria della bici”, “Guida all’avviamento e gestione di un negozio di bici”

: “Guida all’attrezzatura per la manutenzione della bici”, “Guida alla manutenzione ordinaria della bici”, “Guida all’avviamento e gestione di un negozio di bici” Per la didattica in presenza, utilizzo di un cavalletto e di una postazione professionale con banchi e a disposizione circa 500 attrezzi, prodotti e utensili;

con banchi e a disposizione circa 500 attrezzi, prodotti e utensili; Fornitura del “Manuale del Masterclass”, 832 pagine in pdf di materiale didattico delle giornate in presenza;

in pdf di materiale didattico delle giornate in presenza; Attestato di partecipazione alla fase di formazione;

alla fase di formazione; Assicurazioni infortuni;

infortuni; Presentazione del corsista alle aziende partner del corso per avviare rapporti commerciali;

del corso per avviare rapporti commerciali; Accesso a scontistiche dedicate per acquisto materiali officina;

dedicate per acquisto materiali officina; Alla fine del Masterclass è prevista un’esperienza pratica di 3 giorni presso i negozi partner.

Dopo il corso: i contatti con le aziende e il supporto marketing

Una volta terminato il corso professionale per meccanici bici, come puoi trasformare la passione in un lavoro? Tutti i corsisti del corso professionale per meccanici bici Masterclass in meccanica ciclistica hanno diritto all’assistenza post corso, sia a livello tecnico che a livello di supporto all’avviamento nel negozio.

Tra i servizi gratuiti cui i corsisti hanno diritto, ci sono:

Possibilità di essere presentati alle aziende del settore , per avviare dei rapporti di natura commerciale. Le aziende con le quale si possono allacciare contatti sono: Shimano (per i componenti), Tunap Sport (per i prodotti di pulizia), Unior (per l’attrezzatura), Vittoria (per i copertoni), Fox (per le sospensioni), Selle Royal / Fizik / Pedaled / Brooks, Selle Italia, Selle SMP (per le selle), RMS (distributore), Cinelli, Wilier Triestina, Giant (per bici e telai);

, per avviare dei rapporti di natura commerciale. Le aziende con le quale si possono allacciare contatti sono: Shimano (per i componenti), Tunap Sport (per i prodotti di pulizia), Unior (per l’attrezzatura), Vittoria (per i copertoni), Fox (per le sospensioni), Selle Royal / Fizik / Pedaled / Brooks, Selle Italia, Selle SMP (per le selle), RMS (distributore), Cinelli, Wilier Triestina, Giant (per bici e telai); Inserimento nel negozio nella mappa dei meccanici Bikeitalia

nella mappa dei meccanici Bikeitalia Pubblicazione gratuita di un’intervista su Bikeitalia, con inserimento in newsletter e promozione sui social;

Le storie di chi ce l’ha fatta

Vuoi capire se il corso professionale per meccanici bici Masterclass in Meccanica può aiutarti davvero a trasformare la tua passione e la tua idea in un progetto lavorativo? Puoi leggere le storie dei nostri corsisti che, prima di te, ce l’hanno fatta:

Non sei sicuro che il Masterclass sia il corso professionale per meccanici bici giusto per te?

Se hai delle domande prima di iscriverti al servizio, scrivi una mail a [email protected] ed esponici i tuoi dubbi. La procedura che ti proponiamo è la seguente:

Ti risponderemo via mail cercando di sciogliere i tuoi dubbi. Se desideri un approfondimento, organizzeremo una call gratuita e senza impegno su Google Meet con i relatori, in modo che possa sciogliere i tuoi dubbi e ti permetta di capire se il Masterclass è adatto alle tue esigenze. Se hai in mente un’idea imprenditoriale nel mondo della meccanica di bici ma prima di iscriverti al corso vuoi sapere se può funzionare, possiamo parlarne in call senza problemi;

