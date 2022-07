Cuneo Bike Festival: dal 16 al 21 settembre torna la seconda edizione - Bikeitalia.it

25 Luglio 2022

Dal 16 al 21 settembre 2022 a Cuneo tornerà il Cuneo Bike Festival, con la sua seconda edizione.

Corso Roma, Cuneo

Una settimana di eventi per parlare di bici, mobilità, inclusione e turismo, una città sempre più a misura di due ruote, in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Cuneo Bike Festival sarà una festa della bicicletta con testimonial e ospiti di rilievo nazionale. In piazza Foro Boario, si potranno ascoltare parole, musica e suggestioni: tutte in qualche modo legate alla bicicletta.

Cuneo Bike Festival 2022

Il Cuneo Bike Festival è organizzato dal Comune di Cuneo.

Il programma dettagliato sarà disponibile sul sito: www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival