ProteggiMI, la ciclabile umana in Viale Monza: istruzioni per l'uso - Bikeitalia.it

9 Novembre 2022

Condividiamo su Bikeitalia il post Facebook degli organizzatori dell’iniziativa “ProteggiMI” di giovedì 10 novembre 2022 in Viale Monza con le istruzioni per l’uso per partecipare

Adv



Ieri è successa una tragedia. Luca, un ragazzino di 14 anni, è stato investito da un tram mentre andava a scuola in bicicletta. Per rispetto della famiglia e degli amici – a cui ci uniamo nell’immenso dolore – non entriamo qui nel merito della dinamica. Ma una cosa vogliamo dirla: nella 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 che chiediamo a gran voce, non dovrebbero neanche esistere le condizioni per cui un incidente del genere possa verificarsi.

𝗔 𝟭𝟰 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗰𝗶.

Punto.

Domani, purtroppo, scendiamo con ancora più tristezza e determinazione in strada e ora condividiamo qualche 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 che vi chiediamo di leggere con attenzione.



👣 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲

In bicicletta, a piedi, o coi mezzo pubblici. Se potete, portate un gilet ad alta visibilità giallo o arancione.



📍 𝗗𝗼𝘃𝗲 𝗲 𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗼𝗿𝗮

La ciclabile umana si terrà domani, giovedì 10 novembre, tra le 7:45 e le 8:30 di mattina in viale Monza, dal civico 93 (angolo via Popoli Uniti) al civico 81 (angolo via Martiri Oscuri). Se dovessimo essere più persone di quante previste, continueremo ad allungarci verso Piazzale Loreto.



🤔 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲

La ciclabile umana si tiene in forma statica. Quando arrivate, percorretela fino a dove vedete persone in fila e poi unitevi “in fondo” rispettando il senso di marcia, quindi verso Piazzale Loreto. Scendete dalla bicicletta, tenetela vicino a voi e mettetevi all’estremità esterna della corsia ciclabile (ma rimanendo all’interno della riga, senza occupare la ciclabile o il resto della carreggiata).



🚗 “𝗘 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗹𝗮?”

La prima parte del ‘tratto’ è una pista ciclabile in segnaletica (riga gialla continua), quindi non succederà. La seconda è una corsia promiscua (riga bianca tratteggiata): qualora ci siano macchine già parcheggiate che debbano uscire, ci apriremo temporaneamente per fare spazio e permettere la manovra in sicurezza.



️⚠️⚠️⚠️ 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 ⚠️⚠️⚠️

La manifestazione sarà ferma e pacifica. Saranno presenti grandi e piccini che entrano a scuola. La cosa più importante è la nostra sicurezza, quindi è da evitare qualsiasi forma di provocazione nei confronti degli automobilisti.



✍️ Per qualsiasi altra domanda/dubbio: scrivete pure nei commenti (a questo post).

Ci vediamo domattina. 💪



P.s.: la manifestazione è sostenuta da NoLoMilano e da fola.milano, Pasticcerie Scaringi, J&P – da Nord a Sud, e Dosa Pasticceria i quali metteranno a disposizione cornetti e dolcetti per i partecipanti 🥐🍪

[Angelo Barney Lisco – link]