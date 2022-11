Vita da Meccanico | Andrea costruiva bici in bambù e ora ripara anche tutte le altre

17 Novembre 2022

Nuova puntata della rubrica “vita da meccanico” targata Bikeitalia, per dare voce alle storie delle persone che ogni giorno si sporcano le mani e portano avanti l’attività di riparazione e vendita di bici, a contatto col pubblico. Un videoracconto in forma d’intervista davanti al bancone degli attrezzi di precisione e dietro le quinte del retrobottega nel magazzino.

Costruivo bici in bambù…

Gigi Nalesso, relatore dei corsi di Meccanica di Bikeitalia, intervista Andrea Arduini, fresco ex corsista del Masterclass in Meccanica Ciclistica: risponde in videocollegamento dal suo negozio di Roma, Arduini boobike, dove costruisce bici in bambù e ora ripara anche tutte le altre: “Sono aperto al pubblico da gennaio 2022: prima costruivo soltanto le bici in bambù nel mio laboratorio, ma adesso ho anche un’officina di riparazione. La cosa si è andata ingrandendo piano piano”.

…e ora riparo anche tutte le altre

Da quanto tempo Andrea porta avanti la sua attività? “Sono 7 anni che costruisco bici in bambù e le vendo soprattutto in Europa: ultimamente sto facendo molte balance bike, le bici senza pedali con cui i bambini imparano l’equilibrio. Le bici in bambù le ho messe a noleggio e nel frattempo faccio riparazioni su tutte le altre bici che entrano in officina”.

La mia formazione meccanica

Andrea mostra alle telecamere di Bikeitalia il suo laboratorio: per costruire una bici in bambù ci vogliono circa due settimane di lavoro, per 8 ore al giorno. La sua officina è piccola, ma lui continua ad avere lavoro, anche in questo periodo autunnale: “Pensavo che dopo l’estate il lavoro sarebbe calato, invece ho molte riparazioni da fare, il Masterclass che ho frequentato è stato una fortuna – ammette – perché nei mesi precedenti alla frequenza del corso di Bikeitalia ho dovuto mandare via clienti, per una questione di correttezza, perché non avevo le competenze necessarie per mettere le mani su determinati tipi di materiali/riparazioni”.

Voglio allargare la mia attività

Progetti per il futuro? “Investirò in una migliore attrezzatura per la mia officina. Voglio allargarmi: il mio spazio è nato come laboratorio artigiano per costruire bici in bambù con snodi in carbonio, ma il mio obiettivo è trovare un negozio con due vetrine in una zona un po’ più centrale”.

E cosa farai in questo negozio? “Sicuramente noleggio di bici in bambù e anche vendita di un marchio di bici che devo ancora scegliere. Naturalmente continuare a fare riparazioni con un’officina più grande. Mi piacerebbe anche prendere una persona a lavorare con me: deve avere passione, curiosità e un buon rapporto col pubblico”.

L’intervista integrale ad Andrea Arduini di boobike è disponibile qui di seguito: buona visione! ⤵