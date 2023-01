Investire sul cicloturismo: Cyclando lancia la raccolta fondi

30 Gennaio 2023

Investire sul cicloturismo, uno dei settori che meglio ha retto alla pandemia è quello che sta chiedendo di fare la startup innovativa Cyclando, nata nel 2019, per espandersi ancora di più nel settore. La piattaforma di vendita online di viaggi cicloturistici in Italia e in Europa ha lanciato da pochi giorni la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con l’obiettivo di raccogliere 400.000 euro che verranno utilizzati per sviluppare nuove feature digitali, dall’app alla personalizzazione del viaggio, e per rendere ancora più internazionale la piattaforma con possibilità di organizzare viaggi in tutto il mondo.

Cyclando cerca nuovi investitori

La piattaforma oggi offre già oltre 1.000 tour, provenienti da 130 tour operator specializzati in tutta Europa, e un fatturato 2022 decuplicato rispetto al 2020. Cyclando – lo Sky Scanner italiano del cicloturismo – raccoglie le migliori proposte di viaggi in bicicletta in Italia e in Europa, personalizzabili e prenotabili direttamente grazie al suo motore di ricerca interno. Personalizzando l’esperienza grazie a un sistema di filtri che consentono di impostare la tipologia di vacanza. Dalla bici che si desidera utilizzare al tipo di percorso e di viaggio, dal numero di viaggiatori al livello di difficoltà più adatto, dalla durata della vacanza al budget a disposizione.

Investire nel cicloturismo: la campagna di equity crowdfunding di Cyclando

Investire sul cicloturismo con l’equity crowdfunding

“Abbiamo scelto questo strumento di investimento alternativo che è l’equity crowdfunding per coinvolgere tutta la community degli amanti dei viaggi in bicicletta e gli appassionati di turismo sostenibile nel nostro progetto: insieme possiamo rivoluzionare il mondo del cicloturismo. L’aumento di capitale ci servirà per rendere sempre più personalizzabile il viaggio, permettere ai viaggiatori di combinare tra loro direttamente sulla mappa sempre più servizi e realizzare un’APP di navigazione con funzioni di routing che permetta di raggiungere i punti di interesse tramite percorsi sicuri su ciclovie e reti viarie minori”.

“La nuova finanza servirà, inoltre, a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale per aiutare i viaggiatori a programmare automaticamente viaggi che riflettano sempre meglio i propri profili e interessi e, infine, di investire in marketing per trasformare una piattaforma che vende viaggi in Europa agli italiani, in una che venda viaggi in Europa in tutto il mondo” ha spiegato Riccardo Sedola, Ceo e co-founder di Cyclando, che vanta 15 anni di esperienza nel turismo outdoor e nel cicloturismo in particolare.

Il mercato del cicloturismo

La pandemia non ha fiaccato l’interesse per i viaggi in bicicletta, anzi ha agito come una “dose booster” che ha moltiplicato la platea dei clienti potenziali. Attualmente ci sono oltre 8 milioni di italiani interessati al cicloturismo. A livello europeo i dati sono ancora più strutturati ed evidenziano un settore che vale oltre 44 miliardi di euro per anno. Un fatturato cresciuto del 21% ogni anno dal 2012 ad oggi. I percorsi adatti alle due ruote in Italia sono a oggi 4.900, per un totale di 90 mila chilometri.

Gli operatori turistici con un’offerta cicloturistica sono oggi 4.940 e 4.550 gli alberghi che mettono a disposizione servizi dedicati alla bicicletta. Proprio questi ultimi sono i più richiesti, in particolare il noleggio, il tour di gruppo, l’alloggio e la copertura assicurativa.

Cyclando: opportunità di investire nel cicloturismo per aumentare il capitale sociale della startup di Modena

Il cicloturismo è uno dei mercati più in espansione, tanto da superare quello delle crociere. Tuttavia, l’organizzazione di un viaggio in bicicletta resta ancora un’esperienza complessa che rende necessario combinare i numerosi e differenti servizi sopra elencati gestiti tramite diverse piattaforme con un grande dispendio di tempo ed energia.

Per questo Cyclando, piattaforma che rende la pianificazione del viaggio un’esperienza semplice, comoda e veloce per itinerari in tutta Europa, sta rendendo personalizzabile ogni aspetto della vacanza per l’utente che può letteralmente costruire il proprio viaggio in base a preferenze sopracitate. La filosofia è quella di rivoluzionare il sistema tradizionale unendo tutte le fasi in un unico marketplace, eliminando le intermediazioni e rendendo disponibili i contenuti turistici originali.